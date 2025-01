Resultado da Unesp é divulgado nesta sexta, às 10h

O resultado do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) será divulgado às 10h desta sexta-feira, 31. Os candidatos podem verificar a lista de aprovados tanto no site da Unesp, quanto no portal da Vunesp, a organizadora do vestibular.

A Unesp é a universidade pública paulista com a maior quantidade de campis no estado. Ao todo, são 24 divididos entre a capital, interior e litoral e juntos eles oferecem 6.596 vagas de graduação.

Convocados para 1ª chamada

Os aprovados de hoje devem realizar a matrícula virtual entre a próxima segunda-feira, 3, e quarta-feira, 5. Nesta etapa, é preciso enviar uma foto atualizada, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio.

Quem não for convocado agora pode ter a chance de ser aprovado nas próximas chamadas. O sistema da Unesp possui seis chamadas de convocação para o preenchimento de todas as vagas, caso java desistências neste início de ano. A segunda chamada será no dia 10 de fevereiro.

Após esse período de chamadas regulares, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 ou 2024 podem declarar interesse em participar das chamadas seguintes de 28 de fevereiro a 7 de março. O cadastro deve ser feito no site da Vunesp.

Calendário Unesp 2025