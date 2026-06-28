Resultado da Quina de São João 2026: veja os números do sorteio que paga R$ 260 milhões

A Quina de São João, concurso 7.051, foi sorteada neste domingo, 28, a partir das 14h (horário de Brasília), com prêmio estimado em R$ 260 milhões, o maior valor da história da modalidade em sua 16ª edição pelas Loterias Caixa. A transmissão aconteceu pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A premiação da Quina de São João contempla apostas que acertarem de 2 a 5 números, com distribuição do prêmio principal entre diferentes faixas de acertos. O evento é um dos mais aguardados do calendário das Loterias Caixa e movimenta apostadores em todo o país.

Os números sorteados foram: 19, 73, 75, 50 e 32.

Quina de São João 2026: distribuição do prêmio e regras de acerto

São sorteadas 5 dezenas (números) entre os 80 disponíveis no volante da Quina de São João. O prêmio de R$ 260 milhões é dividido da seguinte forma:

35% para quem acerta 5 números;

15% para quem acerta 4 números;

10% para quem acerta 3 números;

10% para quem acerta 2 números.

A aposta mínima custa R$ 3,00, com escolha de 5 dezenas. O valor pode chegar a até R$ 193.800,00 em apostas com 20 números selecionados.

Como resgatar o premio da Quina de São João?

Para resgatar o prêmio, o processo depende do valor ganhador e de como a aposta foi feita. Em todos os casos, o ganhador tem um prazo limite de 90 dias a partir da data do sorteio para retirar o dinheiro.