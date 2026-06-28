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Resultado da Quina de São João 2026: veja os números do sorteio que paga R$ 260 milhões

Prêmio é o maior já registrado na história da loteria

Loterias Caixa realizam o concurso 7.051 neste domingo (Reprodução / Agência Brasil)

Loterias Caixa realizam o concurso 7.051 neste domingo (Reprodução / Agência Brasil)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 28 de junho de 2026 às 14h22.

Última atualização em 28 de junho de 2026 às 14h29.

A Quina de São João, concurso 7.051, foi sorteada neste domingo, 28, a partir das 14h (horário de Brasília), com prêmio estimado em R$ 260 milhões, o maior valor da história da modalidade em sua 16ª edição pelas Loterias Caixa. A transmissão aconteceu pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A premiação da Quina de São João contempla apostas que acertarem de 2 a 5 números, com distribuição do prêmio principal entre diferentes faixas de acertos. O evento é um dos mais aguardados do calendário das Loterias Caixa e movimenta apostadores em todo o país.

Os números sorteados foram: 19, 73, 75, 50 e 32.

Quina de São João 2026: distribuição do prêmio e regras de acerto

São sorteadas 5 dezenas (números) entre os 80 disponíveis no volante da Quina de São João. O prêmio de R$ 260 milhões é dividido da seguinte forma:

  • 35% para quem acerta 5 números;
  • 15% para quem acerta 4 números;
  • 10% para quem acerta 3 números;
  • 10% para quem acerta 2 números.

A aposta mínima custa R$ 3,00, com escolha de 5 dezenas. O valor pode chegar a até R$ 193.800,00 em apostas com 20 números selecionados.

Como resgatar o premio da Quina de São João?

Para resgatar o prêmio, o processo depende do valor ganhador e de como a aposta foi feita. Em todos os casos, o ganhador tem um prazo limite de 90 dias a partir da data do sorteio para retirar o dinheiro. 

1. Apostas feitas em Casa Lotérica:

Para valores até R$ 2.428,80, o resgate pode ser feito diretamente em qualquer Casa Lotérica credenciada ou em uma agência da Caixa;

Para quem ganhou acima de R$ 2.428,80, o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal. É necessário apresentar o bilhete original premiado, documento de identidade com foto e o CPF. Valores a partir de R$ 10.000 costumam ser liberados no prazo mínimo de dois dias úteis.

2. Apostas feitas nos canais digitais (app ou Portal Loterias Caixa)

O resgate pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo ou site, transferindo o valor para uma conta bancária (inclusive Mercado Pago, carteira digital parceira). Prêmios muito altos não podem ser transferidos digitalmente. O sistema emitirá um comprovante e o ganhador precisará comparecer presencialmente a uma agência da Caixa portando o recibo da aposta impresso e documentos pessoais. 

Acompanhe tudo sobre:Loterias

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