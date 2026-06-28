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Quina de São João: 9 apostas acertam; veja de onde são

Cada premiado receberá R$ 26,6 milhões

Quina de São João foi sorteada neste domingo, 28 (Reprodução / Agência Brasil)

Quina de São João foi sorteada neste domingo, 28 (Reprodução / Agência Brasil)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 28 de junho de 2026 às 17h28.

Última atualização em 28 de junho de 2026 às 17h30.

Nove apostas acertaram a Quina de São João, concurso 7051, sorteada na tarde deste domingo (28). Cada uma irá receber R$ 26.603.233,33. A premiação total estimada é superior a R$ 239 milhões.

As apostas vencedoras da Quina de São João são de Brasília, Fortaleza , Alexânia (GO), Contagem (MG), Aripuanã (MT), Paranavaí (PR), Campos dos Goytacazes (RJ) e Indaiatuba (SP). Do total das ganhadoras, duas foram a Brasília e uma em cada uma das demais cidades.

Resultado da Quina de São João

As dezenas sorteadas foram: 19 - 32 - 50 - 73 - 75

Já 1.674 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 12.234,37. As 144.198 com três acertos têm direito a R$ 135,26.

E 3.654.461 tiveram dois acertos e vão receber R$ 5,33 cada.

Com Agência Brasil.

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