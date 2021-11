Relembre outras personalidades que foram vítimas de acidentes aéreos

Assim como Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira (5), vítima de um acidente aéreo, outros famosos se envolveram em imprevisto a bordo de uma aeronave. Veja abaixo os famosos que já foram vítimas de acidentes com avião:

Gabriel Diniz

O cantor que popularizou o aplicativo de relacionamento Tinder em todo o Brasil com seu hit “Jenifer’’ era facilmente visto e ouvido em todos os lugares e vivia o auge do sucesso. Com apenas 28 anos, o artista morreu na queda de um monomotor no povoado Porto do Mato, em Estância, na região Sul de Sergipe, em 2019. Na aeronave, estavam ainda o piloto Linaldo Xavier e o copiloto Abrãao Farias, que também não resistiram.

Mamonas Assassinas

Em 1996, uma tragédia encerrou a carreira de um dos maiores fenômenos vistos na música pop nacional. Os cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas, que conseguiu a façanha de chegar a mais de 1,8 milhão de discos vendidos em seis meses, morreram no final da noite de anteontem quando o avião em que estavam chocou-se contra as encostas da Serra da Cantareira, no Norte da capital paulista. O vocalista Alecsander Alves, o Dinho, o baixista Samuel Reis de Oliveira e seu irmão, o baterista Sérgio, o guitarrista Bento Hinoto e o tecladista Júlio Rasec haviam encerrado sua primeira turnê nacional e embarcariam para Portugal, onde a banda seria lançada. O acidente matou ainda o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o co-piloto, Alberto Yoshihumi Takèda, o ajudante de palco Isaac Souto e o segurança Sérgio Saturnino Porto.

Leila Diniz

A atriz brasileira Leila Diniz figurou entre os 85 mortos no desastre do jato DC-8 da Japan Airlines que caiu em 1972 a 30 quilômetros de Nova Deli, quando se preparava para pousar. Leila Lviajava de Sydney, Austrália, onde participou de um festival de cinema, representando o Brasil com o filme "Mãos Vazias".

Ricardo Boechat

O jornalista morreu aos 66 anos quando o helicóptero que o transportava caiu na Rodovia Anhanguera em fevereiro de 2019. A aeronave colidiu com a parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu no acidente.

Lynyrd Skynyrd

Formada em 1964, a banda de rock americana teve fim com a morte de diversos integrantes e do principal compositor Ronnie Van Zant em um acidente aéreo próximo a Gillsburg, Mississipi, em 1977. Os músicos estavam a bordo de um avião modelo Convair 240, fabricado em 1947. O baterista Artimus Pyle foi um dos poucos sobreviventes.

Buddy Holly

Considerado um dos pioneiros do rock, o guitarrista (1936-1959) morreu aos 22 anos depois que o avião modelo Beechcraft Bonanza em que viajava caiu em milharal no estado de Iowa. O acidente também matou os músicos Rithcie Vallens e Jiles Perry Richard Jr., conhecido como The Big Popper.

Eduardo Campos

O economista e político, neto de Miguel Arraes, morreu em 2014 quando o avião que o levava do Rio de Janeiro para Guarujá caiu em um bairro residencial na cidade de Santos, no litoral paulista. Campos, que foi governador de Pernambuco por dois mandatos, estava em plena campanha presidencial: ele seria um dos candidatos da disputa naquele ano.