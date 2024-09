Após o debate na TV Cultura, os candidatos à prefeitura de São Paulo voltam a se reencontrar nesta terça-feira, 17, para mais um confronto de propostas e ideias sobre a cidade. O evento será realizado pela RedeTV! e o UOL com transmissão vivo nos canais dos veículos a partir das 10h20. Foram convidados os seis candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenções de voto para prefeito da capital.

São eles: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). De acordo com o pool, todos já confirmaram presença.

Após o debate na TV Cultura, realizado no último domingo, 16, e a agressão de Datena a Marçal, surgiram dúvidas sobre a continuidade do evento. O UOL, porém, publicou uma matéria confirmando sua realização.

O debate terá duração de duas horas e 20 minutos e será dividido em cinco blocos. O primeiro e terceiro serão de confrontos diretos entre os adversários. Eles terão 30 segundos para fazer a pergunta, 90 segundos para resposta e 45 segundos para réplicas e tréplicas.

Nos segundo e quarto blocos, os candidatos responderão a perguntas feitas pelos jornalistas do UOL Raquel Landim, Thais Bilenky e Thiago Herdy e da RedeTV! Willian Kury, Stella Freitas e Felipe Brosco.

A ordem dos candidatos que vão responder às perguntas de cada profissional será sorteada ao vivo. Já no quinto e último bloco, os candidatos terão um minuto e 30 segundos para considerações finais.

Quando será o debate RedeTV!/UOL em SP?

Data: 17 de setembro, terça-feira

Horário: 10h20

Candidatos confirmados: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB)

Onde assistir: A transmissão será feita pela RedeTV! e na home UOL e no YouTube do UOL

As regras

A organização vetou o uso de celular ou câmera fotográfica no palco e pelos assessores durante o debate.

Os candidatos também não poderão exibir qualquer documento ou objeto, nem poderão sair do púlpito estabelecido, salvo em caso de autorização da mediadora, Amanda Klein da RedeTV!.

Os pedidos de direito de resposta serão avaliados pelo comitê arbitral, de acordo com as emissoras, que inclui um advogado com conhecimentos em direito eleitoral. Caso a solicitação seja atendida, o candidato ofendido terá um minuto para se manifestar.

Quem descumprir alguma das regras será advertido e, em caso de nova violação, poderá ser suspenso do bloco e depois, convidado a se retirar do estúdio. O pool também divulgou que os profissionais da equipe de segurança poderão ser acionados, se for considerado necessário.

Regras mais rígidas vêm sendo fixadas desde o debate da TV Gazeta e MyNews, no dia 8 de setembro. Isso, contudo, não tem sido suficiente para conter os candidatos. Os outros cinco debates foram marcados por xingamentos, apelidos perjorativos, ausência de debate sobre os temas da cidade e ameaça de agressão.

No último, realizado neste domingo 15, pela TV Cultura, Datena agrediu com uma cadeira Marçal, após ser provocado pelo adversário do PRTB.

Próximos debates em SP

Além do encontro nesta terça também estão previstos outros quatro debates antes do primeiro turno, no dia 6 de outubro.