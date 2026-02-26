Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Redata caduca e Haddad diz estudar reedição de projeto para data centers

Medida provisória não foi votada no Senado e governo tenta alternativa legal para reativar o programa

Redata: programa de incentivo a data centers perdeu validade após MP caducar e projeto não ser votado no Senado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Redata: programa de incentivo a data centers perdeu validade após MP caducar e projeto não ser votado no Senado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08h04.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 25, que estuda uma alternativa jurídica para restabelecer o benefício fiscal a serviços de data centers no Brasil, após a perda de validade da medida provisória que criava o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (Redata).

A MP caducou após o projeto alternativo não ser votado no Senado Federal.

Segundo Haddad, o governo depende de disposição política do Congresso para retomar o programa. Ele disse que a Câmara dos Deputados aprovou a proposta, mas que será necessário dialogar com a presidência do Senado para avaliar a possibilidade de votação.

O ministro afirmou ainda que há empresas interessadas em investir no país e que o programa pode atrair dezenas de bilhões de reais em aportes.

Haddad defendeu que a política para data centers está ligada à soberania digital. De acordo com o ministro, cerca de 60% dos dados pessoais de brasileiros são processados no exterior, o que, na avaliação da equipe econômica, limita a aplicação da legislação nacional de proteção de dados e amplia riscos à segurança da informação.

Ele afirmou que dados sensíveis deveriam ser processados no território nacional.

Restrição fiscal e reação do Senado

Questionado sobre a lei complementar aprovada no fim de 2025 que veda a criação de novos benefícios fiscais, Haddad disse que há um caminho jurídico em estudo por advogados públicos do ministério, embora reconheça que a solução não é simples.

Segundo ele, a equipe econômica busca uma alternativa específica para o Redata, sem abrir brechas que fragilizem o arcabouço fiscal ou a lógica de restrição a incentivos.

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, negou que a votação do projeto estivesse prevista para esta quarta-feira e afirmou que a proposta chegou à Casa no mesmo dia.

O texto, de autoria do líder do governo na Câmara, José Guimarães, havia sido aprovado pelos deputados na noite de terça-feira, 24. A expectativa era de análise em regime de extrapauta, mas a sessão foi encerrada sem apreciação, o que levou à caducidade da MP.

O que é o Redata?

Pelo regime aprovado na Câmara, mas caducado no Senado, empresas habilitadas teriam suspensão de tributos federais na aquisição, no mercado interno ou por importação, de componentes eletrônicos e outros produtos de tecnologias da informação e comunicação destinados ao ativo imobilizado.

Estavam incluídos Imposto de Importação, PIS/Cofins, PIS/Cofins-Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). No caso do IPI, a suspensão valeria para produtos industrializados na Zona Franca de Manaus listados pelo Executivo. Já o Imposto de Importação seria suspenso apenas para itens sem similar nacional.

Após o cumprimento das contrapartidas e a entrega final dos produtos, a suspensão seria convertida em isenção definitiva.

A habilitação seria autorizada pelo Ministério da Fazenda e exigiria que a empresa estivesse em dia com os tributos federais.

Segundo estimativa do governo citada na proposta, a renúncia fiscal estava prevista para alcançar cerca de R$ 5,2 bilhões em 2026 e R$ 1 bilhão em cada um dos dois anos seguintes.

O projeto (PL 278/26) é de autoria do líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), e substitui a Medida Provisória 1318/25, que também não avançou na tramitação.

Acompanhe tudo sobre:Data centerFernando Haddad

Mais de Brasil

Leilão da Receita Federal em SP: saiba como participar

Com nova sede do governo, SP terá terminal para substituir Princesa Isabel

Tarcísio realiza leilão de R$ 6 bi da nova sede do governo no centro de SP

Nova sede será estopim da reocupação do centro, dizem sócios do Ópera

Mais na Exame

Tecnologia

Opera cria ‘máquina do tempo’ digital para celebrar 30 anos do navegador

Inteligência Artificial

Anthropic libera controle remoto no Claude Code para uso em múltiplos dispositivos

Mundo

Marco Rubio fala em 'estabilidade estratégica' entre EUA e China

Negócios

Stihl cresce 25% no Brasil e atinge maior faturamento da história: R$ 4 bilhões