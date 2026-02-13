Datacenters verdes mais perto? Câmara acelera Redata, que condiciona bilhões a energia renovável

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 11, o requerimento de urgência para o PL 278/2026, que institui o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter).

A Medida Provisória 1.318/2025, que originalmente criou o regime, vence em 25 de fevereiro. A decisão de agora acelera a tramitação do projeto e garante prioridade na pauta diante do risco de um vácuo normativo. Agora, o texto passa a tramitar em regime prioritário na Câmara e no Senado.

E pode converter em lei permanente um dos marcos regulatórios ambientais mais rigorosos do mundo para o setor de tecnologia, ao condicionar bilhões em incentivos fiscais a operação 100% com energia renovável, padrões mundiais de eficiência hídrica e investimentos obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento verde.

O desafio, contudo, está na execução. A análise é do advogado Janssen Murayama, especialista em direito tributário, que pondera: "Até a aprovação definitiva pelo Congresso e sanção presidencial, permanece o risco quanto ao timing e a eventuais ajustes no texto".

Horizonte de vantagens limitado a 2026

O desenho do Redata está inserido em um contexto de transformação profunda do sistema tributário brasileiro, com a reforma que está em curso.

Nesta perspectiva, PIS e Cofins serão gradualmente substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) a partir de 2027. E o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) caminha para esvaziamento progressivo, com manutenção apenas em hipóteses específicas.

Isso significa que parte relevante da vantagem fiscal possui prazo determinado até o fim de 2026. "Para projetos intensivos em capital, especialmente aqueles com cronograma de implantação mais longo, esse fator precisa ser considerado no planejamento financeiro", afirma Murayama.

O especialista explica que é natural que companhias avaliem antecipar importações e aquisições ainda em 2026 para capturar integralmente os benefícios fiscais antes da transição.

Assim, caso o Redata não seja expressamente harmonizado com o novo modelo tributário, poderá haver necessidade de ajustes legislativos para assegurar sua continuidade após 2026.

Além do risco tributário temporal, há ainda o risco operacional ligado diretamente às exigências ambientais, pois a conversão da suspensão tributária em alíquota zero não é automática.

Depende do cumprimento rigoroso de contrapartidas que incluem operação 100% com energia renovável, Índice de Eficiência Hídrica (WUE) igual ou inferior a 0,05 litro por quilowatt-hora, investimentos de 2% em P&D verde e destinação mínima de capacidade ao mercado interno.

O eventual descumprimento de qualquer um desses parâmetros pode resultar na exigência dos tributos anteriormente suspensos, acrescidos de multa e juros.

O que transforma o Redata em um regime condicionado, onde a sustentabilidade deixa de ser discurso para se tornar obrigação com consequências fiscais diretas.

Exigência de energia limpa conflita com expansão termelétrica?

Uma das dúvidas recorrentes no setor diz respeito à compatibilidade entre a exigência de 100% de energia renovável no Redata e a Lei nº 15.269/2025, que estimula a expansão de termelétricas como instrumento de segurança energética.

Para Murayama, no entanto, não há contradição jurídica. "De um lado, o Redata condiciona os benefícios do regime à utilização de 100% de energia limpa no empreendimento. De outro, a lei estimula a expansão de termelétricas como instrumento de estabilidade do sistema", explica.

As normas operam em planos distintos. Enquanto uma estabelece condicionantes para aproveitamento de incentivo fiscal; a outra disciplina diretrizes de ampliação da matriz elétrica.

A questão, portanto, não é se as leis se contradizem no papel, mas como isso funcionará na prática.

"A comprovação de '100% limpa' é tecnicamente delicada. Será necessário definir se a exigência será atendida por rastreabilidade com vinculação direta à fonte geradora, ou por mecanismos contábeis, como contratação no mercado livre com certificados de energia renovável", sugere o advogado.

Governança robusta é essencial

O Redata não deve ser tratado como simples incentivo fiscal. Trata-se de um regime condicionado, com risco de ter que pagar retroativamente os impostos que foram suspensos, caso haja descumprimento das contrapartidas.

"A governança precisa ser estruturada desde o desenho do projeto, e não apenas na fase operacional", alerta Murayama.

Empresas que pretendam aderir ao regime devem estruturar controles internos robustos, como monitoramento contínuo das exigências ambientais, documentação rastreável, auditorias periódicas e integração entre as áreas fiscal, regulatória, ambiental e financeira.

A lógica é preventiva. Estruturas desse tipo operam de forma binária: ou as contrapartidas são cumpridas e o benefício se consolida, ou há a cobrança integral dos tributos suspensos com acréscimos legais.

A eventual margem para regularização dependerá de decretos e normas que vão detalhar a lei e da forma como a autoridade disciplinará hipóteses de descumprimento parcial, atraso ou erro formal.

Demanda energética em explosão

Um levantamento do MIT Technology Review Brasil revelou que o consumo de eletricidade dos datacenters brasileiros vai mais do que dobrar até 2029.

O salto será de 1,7% para 3,9% da demanda nacional, um crescimento de 130% que representa passar de 8,2 TWh para mais de 18 TWh anuais. Chegando a este patamar, essas instalações superarão todo o consumo da iluminação pública do país.

"Atualmente, o licenciamento ambiental de datacenters segue o regime geral do direito ambiental brasileiro, com competência predominantemente estadual ou municipal, conforme o porte do empreendimento e o impacto local", lembra Murayama.

Mas o setor evoluiu significativamente em eficiência nas últimas décadas. Até 2010, datacenters consumiam muita água e se instalavam próximos a fontes hídricas.

Hoje, com tecnologias avançadas como resfriamento por imersão e sistemas de circuito fechado, instalações mais modernas já reduzem significativamente o consumo de recursos naturais.

Essa arrancada tecnológica posiciona o Brasil de forma competitiva no mercado global, desde que a infraestrutura regulatória e física acompanhe o ritmo.

Logo, a continuidade da corrida pela aprovação do Redata ganha ainda mais sentido diante da explosão da inteligência artificial e dos serviços em nuvem, que dependem dessa infraestrutura e já pressionam a capacidade instalada.