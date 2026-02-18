Irã anuncia lançamentos de foguetes nesta quinta-feira diante de pressão dos EUA

O governo do Irã emitiu um comunicado nesta quarta-feira, 18, afirmando que planeja lançamentos de foguetes em áreas do sul do país nesta quinta-feira. A informação foi confirmada pela Reuters.

Teerã realizou exercícios navais esta semana no Estreito de Ormuz e planeja realizar um exercício naval conjunto com a Rússia na quinta-feira, segundo a agência de notícias.

O aviso foi emitido em meio a tensões crescentes com os EUA, que posicionaram navios de guerra perto do Irã, enquanto o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que Washington estava avaliando se deveria continuar o diálogo diplomático com Teerã ou buscar outras opções.

Negociações sobre armas nucleares

O governo iraniano também declarou que alcançou um entendimento com os Estados Unidos sobre os “princípios orientadores” para tratar do impasse envolvendo seu programa nuclear, após negociações realizadas em Genebra. Segundo autoridades iranianas, houve convergência sobre diretrizes centrais, mas pontos considerados sensíveis seguem sem definição.

De acordo com a emissora britânica BBC, representantes dos dois países reconheceram que divergências permanecem e questões estruturais ainda precisam ser negociadas.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que as tratativas registraram avanço, mas destacou que “ainda há trabalho a ser feito”. Pelo lado americano, um funcionário ouvido pela emissora britânica declarou que “houve progresso”, porém ressaltou que “ainda há muitos detalhes a serem discutidos”.

A mediação ficou a cargo de Omã. O chanceler do país, Badr Albusaidi, informou que as reuniões “foram concluídas com bom progresso na identificação de objetivos comuns e de questões técnicas relevantes”.

O encontro ocorreu em meio ao aumento da tensão diplomática entre Teerã e Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem reiterado ameaças militares contra o governo iraniano, mencionando tanto a repressão a protestos internos quanto o avanço das atividades nucleares.

Estados Unidos e aliados europeus enfatizam que o Irã se aproxima da capacidade de desenvolver uma arma nuclear, acusação negada de forma reiterada por Teerã. O governo iraniano sustenta que seu programa tem finalidade civil.

Antes da rodada realizada nesta terça-feira, na residência do embaixador de Omã na Suíça, o Irã indicou que pretendia concentrar o diálogo em seu programa nuclear e na possível suspensão das sanções econômicas impostas por Washington. A delegação americana sinalizou interesse em incluir na agenda o programa de mísseis iraniano.

Segundo um funcionário dos EUA, o governo iraniano se comprometeu a apresentar, nas próximas duas semanas, propostas detalhadas para reduzir as diferenças entre as posições dos dois países.

(Com informações da agência AFP)