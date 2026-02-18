Brasil

CNU 2025: resultados individuais serão divulgados nesta quarta-feira; veja o horário

Na consulta individual, cada candidato pode acessar ao resultado definitivo da prova discursiva, já após a análise dos recursos apresentados

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14h39.

Os resultados individuais da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) serão publicados nesta quarta-feira, 18, a partir das 16h. A consulta poderá ser feita na área do candidato, disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do certame.

Com a divulgação, os participantes terão acesso ao resultado definitivo da prova discursiva, já após a análise dos recursos apresentados. Também estarão disponíveis a avaliação de títulos, os resultados dos procedimentos relacionados às cotas, quando houver, e as respostas aos pedidos de revisão.

Na mesma data, serão divulgadas as listas completas com os resultados finais após a fase de recursos. As tabelas seguirão o mesmo padrão das publicações anteriores, com número de inscrição e respectivas notas.

Na quinta-feira, será divulgado no Diário Oficial da União apenas um extrato com o link para essas listas já publicadas no site da FGV. O DOU não apresentará as listas completas, apenas o link para acesso a elas.

Quando será a divulgada a lista para vagas imediatas?

As listas de classificação para vagas imediatas e para cadastro de reserva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) serão publicadas na sexta-feira, 20. Essa etapa define os candidatos que permanecem dentro do número de vagas previstas em edital e aqueles que passam a compor a lista de espera.

Na mesma data, será divulgada a primeira convocação para confirmação de interesse. Todos os convocados deverão manifestar formalmente a intenção de continuar no processo seletivo, independentemente do tipo de vaga ou cargo. A exigência se aplica aos cargos com curso de formação, às vagas imediatas e aos candidatos posicionados no cadastro de reserva.

O prazo para a confirmação segue até as 23h59min de domingo, 23, e deverá ser cumprido exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso.

O candidato que não se manifestar dentro do período estabelecido será considerado desistente. Em caso de vacâncias, novas convocações poderão ocorrer nas semanas seguintes, com possibilidade de reclassificação na lista.

Confira o cronograma completo

  • 18 de fevereiro – Consulta individual aos resultados definitivos e publicação das listas completas
  • 19 de fevereiro – Extrato no DOU com link para as listas
  • 20 de fevereiro – Divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera) e 1ª convocação para confirmação de interesse
  • Até 23 de fevereiro – Prazo para confirmação na 1ª rodada
  • 27 de fevereiro – Divulgação da 2ª convocação
  • De 28 de fevereiro a 2 de março – Prazo para confirmação na 2ª rodada
  • 6 de março – Divulgação da 3ª convocação
  • De 7 a 9 de março – Prazo para confirmação na 3ª rodada
  • 16 de março – Divulgação da classificação final
