CNU 2025: resultados individuais serão divulgados nesta quarta-feira; veja o horário

Os resultados individuais da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) serão publicados nesta quarta-feira, 18, a partir das 16h. A consulta poderá ser feita na área do candidato, disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do certame.

Com a divulgação, os participantes terão acesso ao resultado definitivo da prova discursiva, já após a análise dos recursos apresentados. Também estarão disponíveis a avaliação de títulos, os resultados dos procedimentos relacionados às cotas, quando houver, e as respostas aos pedidos de revisão.

Na mesma data, serão divulgadas as listas completas com os resultados finais após a fase de recursos. As tabelas seguirão o mesmo padrão das publicações anteriores, com número de inscrição e respectivas notas.

Na quinta-feira, será divulgado no Diário Oficial da União apenas um extrato com o link para essas listas já publicadas no site da FGV. O DOU não apresentará as listas completas, apenas o link para acesso a elas.

Quando será a divulgada a lista para vagas imediatas?

As listas de classificação para vagas imediatas e para cadastro de reserva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) serão publicadas na sexta-feira, 20. Essa etapa define os candidatos que permanecem dentro do número de vagas previstas em edital e aqueles que passam a compor a lista de espera.

Na mesma data, será divulgada a primeira convocação para confirmação de interesse. Todos os convocados deverão manifestar formalmente a intenção de continuar no processo seletivo, independentemente do tipo de vaga ou cargo. A exigência se aplica aos cargos com curso de formação, às vagas imediatas e aos candidatos posicionados no cadastro de reserva.

O prazo para a confirmação segue até as 23h59min de domingo, 23, e deverá ser cumprido exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso.

O candidato que não se manifestar dentro do período estabelecido será considerado desistente. Em caso de vacâncias, novas convocações poderão ocorrer nas semanas seguintes, com possibilidade de reclassificação na lista.

Confira o cronograma completo