Recompensa do Disque Denúncia no RJ sobre para R$ 100 mil; veja como fazer

O Disque Denúncia anunciou, nesta terça-feira, 28, uma recompensa de R$ 100 mil por informações que levem à captura de Edgard Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, de 55 anos.

O aumento da recompensa aconteceu após a maior e mais letal operação no Rio de Janeiro, que matou mais de 120 pessoas na última terça.

Segundo o site do Disque Denúncia, o valor é o maior já oferecido pelo serviço, igualando-se apenas à recompensa divulgada em 2000 por informações que levassem à prisão de Fernandinho Beira-Mar.

Procurado mais perigoso do Rio

Apontado como um dos chefes do Comando Vermelho, Doca é alvo de mais de 20 mandados de prisão. Segundo a polícia, ele é investigado por mais de 100 homicídios, incluindo execuções de crianças e desaparecimentos de moradores. O criminoso também é considerado fugitivo do sistema prisional.

Natural da Paraíba e criado na Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, Doca já teria se escondido no Morro do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense.

A facção que ele comanda foi alvo recente da megaoperação das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha.

Em outubro de 2023, Doca foi apontado como o mandante da execução de três médicos e da tentativa de homicídio de um quarto profissional, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As vítimas, que participavam de um congresso de medicina, foram confundidas com milicianos de Rio das Pedras.

As investigações indicaram ainda que Doca mandou matar os próprios executores dos médicos após o crime.

Ele também possui mandado de prisão relacionado ao desaparecimento de três meninos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Como denunciar

O Disque Denúncia reforça que as informações podem ser repassadas de forma anônima, garantindo a segurança dos denunciantes.

Serviço:

Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica que remove dados que possam identificar o denunciante)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ