Recife estuda realizar festa de São João fora de época

Depois de anunciar a suspensão do São João 2022 no Recife em função da necessidade de socorrer vítimas das chuvas recentes, a Secretaria de Cultura da capital está promovendo encontros com artistas, representantes de quadrilhas juninas e produtores culturais. O objetivo é redesenhar um cronograma para os festejos ainda neste ano. O que vem por aí será um São João fora de época.

O primeiro encontro foi realizado na última quarta-feira (1º) na sede da prefeitura. Ficou acordado que as apresentações musicais e concursos de quadrilha seguirão um calendário alternativo.

O pagamento das subvenções das quadrilhas, que já havia sido iniciado, segue sem interrupções.

Ainda que o formato não seja o tradicional, a secretaria assegura que a cadeia produtiva do ciclo junino estará contemplada de acordo com o planejamento original.

LEIA TAMBÉM:

Bolsonaro visita áreas atingidas em Pernambuco e manifesta pesar a vítimas

Recife suspende São João e destina R$ 15 milhões para apoiar desabrigados