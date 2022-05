Bolsonaro visita áreas atingidas em Pernambuco e manifesta pesar a vítimas

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta segunda-feira as áreas de Pernambuco atingidas pela chuva nos últimos dias e manifestou "pesar" às vítimas. O presidente citou que "problemas semelhantes" têm ocorrido no Brasil, como as chuvas em Petrópolis, em março deste ano, e na Bahia, em dezembro do ano passado. O governo anunciou a liberação de R$ 1 bilhão para auxiliar na reconstrução da região e minimizar os impactos.

"Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas, estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem, um país continental tem seus problemas", afirmou Bolsonaro durante coletiva para tratar sobre as ações do governo federal no estado.

O presidente disse que o objetivo da ação do governo federal era "confortar os familiares" e ajudar a população "com meios materiais".

"Nós todos estamos obviamente tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais também atender a população."

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), confirmou, neste domingo, a morte de 84 pessoas em decorrência dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingem o estado desde a semana passada. Ele informou que, ao todo, 14 municípios decretaram situação de emergência. Segundo o governo do estado, 56 pessoas seguiam desaparecidas até a tarde deste domingo, com outras 3.957 desabrigadas.

Entre as ações anunciadas pelo governo federal nesta segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou que será liberado R$ 1 bilhão de crédito extraordinário para ações de resposta e reconstrução. Disse, também, que o ministério reconhecerá nesta segunda-feira todos os decretos de emergência e calamidade pública para a liberação dos recursos.

"O presidente, logo que as chuvas começaram, assinou duas medidas provisórias, uma delas já foi aprovada no Congresso Nacional abrindo R$ 1 bilhão de crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional para ações de resposta e reconstrução", afirmou. "Hoje serão publicados em Diário Oficial da União o reconhecimento de todos os decretos que já temos publicados e inseridos no sistema", completou.

