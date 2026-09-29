A corrida pelas duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado é liderada por Marcel Van Hattem (Novo), com 23% das intenções de votos consolidados, segundo o levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira, 29.

Na disputa pela segunda vaga, Sanderson (PL) registra 19%, em situação de empate técnico com Manuela d'Ávila (PSOL), que marca 18%, e com Paulo Pimenta (PT), com 16%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.

Na sequência, Rigotto (MDB) pontua com 12%. Frederico Antunes (PSD) tem 4%, enquanto Luciano do MLB (UP) e Milton Cardoso (PSDB) marcam 1% cada.

Os candidatos Daniela Maidana (PSTU), Regis Ethur (PSTU), Renato Jaguarão (Cidadania), Ric Jones (PCO) e Tania Peres (UP) somam 1%. Votos nulos e brancos representam 3%, e os eleitores que não sabem ou não responderam são 2%.

No primeiro voto, Van Hattem lidera com 27%, seguido por d'Ávila, com 22%. Sanderson tem 18% e Pimenta, 16%.

O segundo voto evidencia a estratégia dos campos políticos conservador e progressista. Sanderson lidera com 20%, Van Hattem registra 18%, Pimenta aparece com 16% e d'Ávila com 15%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo RS-05412/2026.