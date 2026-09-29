Flávio Bolsonaro tem 7 pontos de vantagem sobre Lula no maior colégio eleitoral, diz Real Time

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela presidência da República entre eleitores do estado de São Paulo, segundo a nova pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 29.

No cenário estimulado de primeiro turno, o parlamentar marca 43% das intenções de voto, à frente do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pontua com 36% no maior colégio eleitoral do país.

A vantagem do candidato do PL de 7 pontos está além da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados no levantamento principal em São Paulo, Renan Santos (Missão) aparece com 6%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), com 4%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), registram 2% cada um.

Outros candidatos somam 1%. Os votos nulos e brancos representam 3%, mesmo índice dos que não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, Flávio Bolsonaro chega a 46% contra 38% do petista.

O desempenho de Flávio Bolsonaro no estado é impulsionado por estratos específicos. Entre os homens, o senador lidera com 46% contra 31% de Lula. Já no eleitorado feminino, há um empate técnico exato, com ambos os candidatos marcando 40%. A dinâmica de paridade se repete na capital paulista, onde os dois líderes registram 38% cada.

Na divisão por faixas de renda, o petista consolida sua base entre os mais pobres. Eleitores que ganham até dois salários mínimos garantem 48% dos votos para Lula, contra 36% de Bolsonaro. No entanto, o cenário se inverte e garante a liderança bolsonarista entre quem recebe de dois a cinco salários (47% a 32%) e acima de cinco salários (46% a 30%).

O interior do estado atua como alavanca essencial para o PL. Nas macrorregiões Norte e Oeste do estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro supera a barreira dos 50%, marcando 53% e 52%, respectivamente. Essa margem fora da Região Metropolitana é o que suplanta o ligeiro favoritismo petista na Grande São Paulo, onde Lula marca 41% contra 38% de Bolsonaro.

Cenário de segundo turno confirma vantagem de Flávio Bolsonaro

Em uma eventual disputa direta no segundo turno, o senador fluminense mantém o favoritismo no maior colégio eleitoral do país. Flávio Bolsonaro venceria o confronto com 51% da preferência do eleitorado de São Paulo, enquanto Lula alcançaria 43%.

Os votos nulos e em branco, assim como o contingente de eleitores que não sabem ou preferiram não responder, somam 3% cada nesta simulação de confronto. Considerando apenas os votos válidos do segundo turno, o candidato do PL venceria a disputa por 54% a 46% sobre o atual mandatário.

Rejeição a Lula atinge 54% e desaprovação de governo é majoritária

O levantamento mediu a taxa de rejeição dos prováveis candidatos à Presidência da República. O atual presidente lidera o índice com 54% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 46% dos entrevistados paulistas. Os demais postulantes, como Renan Santos e Ronaldo Caiado, marcam 36% de rejeição cada.

A pesquisa também apurou a percepção do eleitor de São Paulo sobre a atual gestão federal. O trabalho do presidente Lula é desaprovado por 56% e aprovado por 42%, com 2% de abstenção. Na avaliação qualitativa, a fatia que considera o governo ruim ou péssimo chega a 40%, ante 30% que o classificam como regular e 29% que veem a gestão como ótima ou boa.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026, por meio de entrevistas no estado de São Paulo. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela RealTime Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09891/2026.