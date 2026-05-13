Aos 46 anos, ele fatura US$ 85 mi com marca de bebida e diz: 'Você tem que estar no chão da fábrica'

Enquanto muitos enxergam apenas o humorista nos palcos da Netflix, Kevin Hart consolidou sua posição como um dos investidores mais astutos de sua geração.

Sua marca de tequila, a Gran Coramino, atingiu a marca de US$ 85 milhões em vendas anuais em 2025 — um crescimento de 80% em relação ao ano anterior.

Por trás dos números impressionantes, está uma disciplina férrea de gestão de marca e presença. Hart não apenas empresta seu nome; ele atua na base da operação. "Você tem que estar no chão".

Precisa ser realmente ativo na forma como apresenta seu produto", afirmou em entrevista à Inc. O astro utiliza suas turnês globais para criar pontos de contato diretos com o consumidor, tratando cada show como uma oportunidade logística de distribuição.

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Como ele começou?

A trajetória de Hart no mundo dos negócios começou muito antes da tequila. Ele fundou a Laugh Out Loud Network e a Heartbeat Productions, estruturando um ecossistema que alimenta seus próprios investimentos.

O diferencial da Gran Coramino foi a escolha de parceiros estratégicos. Em vez de tentar escalar sozinho, Hart se uniu a James Morrissey e Juan Domingo Beckmann, o produtor por trás da Jose Cuervo. Essa visão de alianças corporativas permitiu que a marca vendesse 3,6 milhões de garrafas em apenas três anos, desafiando a queda global no consumo de bebidas alcoólicas.

Gestão de capital e independência financeira

A trajetória de Hart é marcada por decisões cirúrgicas no campo das finanças corporativas. Ele estruturou o negócio para ser autossuficiente desde o início.

Recentemente, a companhia ultrapassou a marca de US$ 200 milhões em vendas acumuladas. Com esse fluxo de caixa, a empresa tornou-se capaz de se autofinanciar, dispensando a necessidade de aportes externos de investidores. Essa independência garante a Hart e seus sócios o controle total sobre a estratégia e a expansão da marca.

Além da bebida, Hart diversificou seu patrimônio através da Heartbeat Ventures, investindo em startups de tecnologia e saúde, como a Function Health. Cada passo é calculado para garantir que o capital trabalhe tanto quanto o próprio artista.

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