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Real Time Big Data: Tarcísio tem 53% e Haddad, 39%, no 1º turno em São Paulo

Governador paulista lidera simulações nos dois turnos e registra 64% de aprovação na gestão estadual

São Paulo: Tarcísio de Freitas ultrapassa 50% das intenções de voto (Celso Silva / Governo do Estado de SP/Flickr)

São Paulo: Tarcísio de Freitas ultrapassa 50% das intenções de voto (Celso Silva / Governo do Estado de SP/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15h12.

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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) superou metade do eleitorado do estado de São Paulo na disputa pelo Executivo paulista. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29, o mandatário registra 53% das intenções de voto no primeiro turno.

O candidato Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, marcando 39% da preferência do eleitorado.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) somam 1%. Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco são 4%, enquanto os indecisos ou que não responderam representam 3%.

Nos votos válidos do primeiro turno, o candidato do Republicanos atinge 57% contra 42% do petista.

Segundo turno, rejeição e avaliação do executivo

Em um eventual confronto de segundo turno, o levantamento indica a manutenção da vantagem do atual chefe do Executivo paulista. Tarcísio de Freitas pontua com 57% das intenções de voto, ante 40% registrados por Haddad.

Neste cenário restrito, os votos brancos e nulos somam 2%, e os que não sabem ou não responderam marcam 1%.

Considerando apenas o cálculo de votos válidos, formato oficial utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado final, o candidato à reeleição chega a 59%, enquanto o adversário do PT marca 41%.

A pesquisa estadual também mapeou o potencial de veto aos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. Fernando Haddad lidera o índice, com 42% dos eleitores afirmando que não votariam nele. Tarcísio de Freitas é rejeitado por 35% dos entrevistados.

Simultaneamente, os dados revelam o peso da máquina pública atual. A gestão de Tarcísio de Freitas é aprovada por 64% do eleitorado, contra 35% que desaprovam o governo e 1% de abstenção.

Na qualificação detalhada, 42% classificam o mandato como ótimo ou bom, 33% veem como regular e 24% avaliam como ruim ou péssimo.

O raio-x do eleitorado paulista

O cruzamento de dados demonstra um cenário demográfico polarizado no estado de São Paulo. Haddad atinge seu melhor desempenho no recorte de menor renda (até 2 salários mínimos), liderando com 49% contra 42% do governador.

O cenário se inverte nas faixas mais abastadas. Entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, Tarcísio atinge 67% das intenções de voto, superando os 25% do petista.

Do ponto de vista geográfico, a capital paulista apresenta uma divisão exata, com ambos empatados em 46%. O PT oscila positivamente na Grande São Paulo, com 46% a 44%. Contudo, o Republicanos consolida sua larga vantagem nas macrorregiões do interior, alcançando 63% dos votos na região Oeste, 62% no Norte paulista e 60% no Vale do Paraíba.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 24 e 28 de setembro, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa não divulgada no relatório oficial e está registrado no TSE sob o protocolo SP-06293/2026.

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