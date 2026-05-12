Real Time Big Data: Riedel tem 43% e Trad tem 21% em 1º turno no MS

Na disputa pela reeleição ao governo do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) saiu na frente em uma simulação de 1º turno.

Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 12, o governador aparece com 43% das intenções de voto neste cenário.

A vantagem é de 22 pontos percentuais contra o ex-deputado federal e pré-candidato Fábio Trad (PT), com 21%.

Em terceiro lugar aparece o deputado estadual João Henrique Catan (Novo), com 11% das intenções de voto. Logo atrás, o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD) aparece 7%.

Renato Gomes (DC) e Lucien Rezende (PSOL) aparecem empatados com 2% cada um. Fechando a lista, Jefferson Bezerra (Agir) tem 1%.

Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somam 8%. Votos brancos e nulos chegaram a 5%.

Segundo turno

O levantamento também testou seis cenários de segundo turno, com simulações de embates diretos entre o governador em exercício e os principais adversários.

Contra Delcídio do Amaral, Riedel recebeu 56% contra 25%. O índice de eleitores que não quiseram ou não souberam responder chega a 11%, e votos brancos e nulos a 8%.

Contra Fábio Trad, o governador ficou com 54% contra 31%. Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somam 9%. Votos brancos e nulos chegaram a 6%.

Enfrentando Jefferson Bezerra, Riedel recebeu 62% das intenções de voto contra 13% de Bezerra. Os eleitores que não quiseram ou não souberam representam 15%, e votos brancos e nulos, 10%.

Contra João Henrique Catan, o pré-candidato à reeleição venceu por 52% a 22%. Tanto os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder quanto os votos brancos e nulos chegaram a 13%.

Contra o produtor rural Lucien Rezende, Riedel ficou com 63% a 14%. Os eleitores que não quiseram ou não souberam representam 12%, e votos brancos e nulos, 11%.

Por fim, Riedel venceu com 55% contra os 17% de Renato Gomes. A quantidade de eleitores que não quiseram ou não souberam responder chega a 15%, e votos brancos e nulos a 13%.

Rejeição e avaliação

A pesquisa analisou a rejeição dos pré-candidatos, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam de maneira alguma. Quem lidera esta lista é o ex-senador Delcídio do Amaral, com 53%.

Fábio Trad não fica muito atrás, com 42%. Riedel e Lucien Rezende empatam com 32% de rejeição. Bezerra e Catan também receberam a mesma quantidade, com 29% cada um. Renato Gomes aparece em último lugar, com 24%.

Sobre o atual mandato de Riedel, 67% do eleitorado sul-mato-grossense aprova a gestão, enquanto 27% desaprova.

Na questão qualitativa, 49% dos entrevistados avaliam como ótima ou boa. Outros 29% acham regular e 20% ruim ou péssimo.

O instituto ouviu 1.600 cidadãos entre os dias 9 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MS-06412/2026.