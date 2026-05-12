Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Conselho do MP-SP aprova realização de megashow internacional na Avenida Paulista

A decisão foi tomada com seis votos a favor e cinco contrários ao Termo de Ajustamento de Conduta, que havia sido assinado pela prefeitura em fevereiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de maio de 2026 às 19h23.

Tudo sobreMúsica
Saiba mais

O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo aprovou nesta terça-feira, 12, um acordo que autoriza a realização de um grande show internacional gratuito na Avenida Paulista, promovido pela prefeitura.

A decisão foi tomada com seis votos a favor e cinco contrários ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Em fevereiro de 2026, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) havia assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público (MP) que autoriza do megashow na Avenida Paulista ainda este ano.

Na época, a prefeitura confirmou à EXAME que o termo também possibilita a realização de outros dois shows para 2027.

Como será a preparação da Paulista para os megashows?

O novo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estabelece que a ampliação de grandes eventos na Avenida Paulista ocorrerá de forma gradual.

Em 2026, definido como ano de transição, poderão ser realizados a Parada do Orgulho LGBT, as celebrações de fim de ano — incluindo o Réveillon e a Corrida de São Silvestre — e apenas um show gratuito, previsto para o segundo semestre.

"Atualmente, o Ministério Público autoriza o uso da Avenida Paulista apenas para realização da festa do Revéillon, a Corrida de São Silvestre e a Parada LGBT+. O prefeito Ricardo Nunes e os secretários Edson Aparecido (Governo) e André Lemos Jorge (Justiça) estiveram na sede do MP para a assinatura do aditamento com o promotor Marcelo Otávio", explicou a Prefeitura.

A partir de 2027, o limite passa a permitir dois shows gratuitos por ano, um em cada semestre, além dos eventos tradicionais já previstos.

O termo determina que, a cada show gratuito promovido, a prefeitura deverá encaminhar ao Ministério Público, no prazo de até 30 dias, relatório detalhado com informações sobre impactos do evento, benefícios à população, registros de incidentes, medidas adotadas para mitigação e efeitos no funcionamento dos hospitais da região.

O Ministério Público poderá suspender unilateralmente a autorização para novos shows gratuitos caso identifique problemas na análise ou na ausência do relatório exigido.

O TAC também fixa um conjunto mínimo de exigências operacionais para os eventos, como:

  • controle de acesso de pedestres;
  • realização de revistas e restrição de objetos considerados perigosos;
  • garantia de acesso a moradores e trabalhadores;
  • monitoramento nas estações de metrô;
  • definição de contingente de segurança;
  • elaboração de plano de evacuação e de contingência intersetorial;
  • divulgação prévia de alterações no trânsito;
  • manutenção do acesso aos hospitais;
  • oferta de atendimento médico;
  • instalação de banheiros;
  • preservação do funcionamento do comércio local;
  • adoção de medidas para reduzir impactos sonoros.

 

Acompanhe tudo sobre:MúsicaSão Paulo capital

Mais de Brasil

Lula assina MP que zera 'taxa das blusinhas'

Comissão da Câmara aprova projeto que autoriza uso do FGTS para comprar arma de fogo

Vai ter greve do Metrô de SP? O que se sabe sobre a possível paralisação

Mais na Exame

Negócios

Este biólogo vai faturar milhões com aparelho que promete acabar com incêndios florestais

Mercados

JBS registra receita recorde de US$ 21,6 bi no 1T26, mas lucro cai 56%

Brasil

Lula assina MP que zera 'taxa das blusinhas'

Esporte

Brandon Clarke, astro do Memphis Grizzlies, da NBA, morre aos 29 anos