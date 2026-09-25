A corrida eleitoral para o governo de Alagoas aponta um empate técnico na liderança do primeiro turno, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Renan Filho (MDB) registra 47% das intenções de voto, contra 44% de JHC (PSDB). Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais, os candidatos estão empatados.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Lenilda Luna (UP) e Márcio Jambo (Democrata) não pontuaram. Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 5%, enquanto os que não sabem ou não responderam representam 4%.

Na menção espontânea, quando os nomes não são previamente apresentados, a indefinição é maior, com 31% de eleitores que não responderam. Neste formato, Renan Filho pontua com 30% da preferência do eleitorado, enquanto JHC anota 28%, mantendo a configuração de empate técnico.

Segundo turno e votos válidos

Em um eventual confronto de segundo turno, o cenário de empate persiste. Na simulação, Renan Filho alcança 47%, enquanto o atual prefeito de Maceió, JHC, aparece com 45% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos representam 5% neste embate, e 3% não souberam responder.

Considerando apenas a métrica de votos válidos, que exclui brancos e nulos conforme o critério oficial adotado pela Justiça Eleitoral, Renan Filho marca 51% contra 49% de JHC no segundo turno. No cenário de primeiro turno válido, o emedebista fica com 52% e o tucano com 48%.

Rejeição e avaliação do governo

O levantamento também mensurou o potencial de resistência aos nomes colocados na disputa estadual. Renan Filho lidera a rejeição com 41%, seguido de perto por JHC, recusado por 36% dos entrevistados. Entre os demais, Lenilda Luna e Márcio Jambo dividem o mesmo índice, com 17% de rejeição cada.

No campo institucional, a pesquisa avaliou a percepção dos alagoanos sobre a atual gestão do Executivo estadual. O mandato do governador Paulo Dantas é aprovado por 62% dos eleitores e desaprovado por 36%, enquanto 2% não opinaram. A classificação de "ótimo ou bom" atinge 41%.

O raio-x do eleitorado alagoano

O detalhamento demográfico revela uma forte polarização territorial. JHC consolida sua principal vantagem na capital Maceió, onde atinge 65% contra apenas 28% do adversário. Na Região Metropolitana, o candidato do PSDB também mantém a dianteira estatística, com 51% ante 38% do emedebista.

Em contrapartida, Renan Filho demonstra expressiva capilaridade nas regiões do interior. O destaque fica para o Sertão, onde o emedebista marca 66% contra 26% de JHC. Renan também lidera folgadamente no Sul/Baixo São Francisco (63% a 28%) e na Zona da Mata/Norte (54% a 37%).

No recorte econômico, JHC tem melhor desempenho entre os que ganham mais de cinco salários mínimos (54%). Já Renan Filho possui vantagem na base da pirâmide, garantindo 51% entre quem ganha até dois salários. No voto feminino, o emedebista registra 50%, frente a 41% do tucano.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 21 e 24 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo AL-06597/2026.