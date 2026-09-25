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Mercado Livre Farma não substitui compra na farmácia física, avaliam bancos

O Meli começa nesta sexta a vender medicamentos sob prescrição; para grandes bancos, o principal impacto será uma disputa pelo relacionamento digital com o consumidor

BTG Pactual: Caso o Meli se torne o principal ponto de busca e compra de medicamentos, as redes poderiam perder parte do tráfego digital e depender mais de plataformas externas. (Imagem gerada por IA/Exame)

BTG Pactual: Caso o Meli se torne o principal ponto de busca e compra de medicamentos, as redes poderiam perder parte do tráfego digital e depender mais de plataformas externas. (Imagem gerada por IA/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09h53.

Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 10h10.

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RESUMO ＋

O Mercado Livre, maior marketplace da América Latina, passa a vender medicamentos com receita e pretende reunir 20 farmácias parceiras até o fim de 2026. Segundo os bancos XP, Safra e BTG Pactual, a entrada da plataforma deve ampliar a disputa pelo relacionamento digital com o consumidor, sem substituir as lojas físicas no curto prazo.

O anúncio do Mercado Livre de que passará a vender medicamentos com receita médica colocou a companhia no radar das grandes redes de farmácias brasileiras. Mas, para analistas de mercado, a entrada do maior marketplace da América Latina no setor não deve representar uma substituição das lojas físicas — ao menos no curto prazo.

Relatórios da XP, Safra e BTG Pactual convergem em uma avaliação: o principal impacto da estratégia será uma disputa pelo relacionamento digital com o consumidor, e não uma ameaça imediata à infraestrutura física das redes farmacêuticas.

O Mercado Livre começa agora uma nova fase da operação de saúde, com venda de medicamentos sob prescrição, incluindo antibióticos e medicamentos da classe GLP-1, utilizados em tratamentos relacionados à obesidade e diabetes.

A companhia também pretende integrar redes tradicionais ao seu marketplace. A meta é chegar a 20 farmácias parceiras até o fim de 2026, com as primeiras integrações previstas para outubro na região metropolitana de São Paulo.

Para a XP, o movimento é positivo para o Mercado Livre porque abre uma nova fonte de receita em uma categoria de alta frequência de compra, mas representa um risco que precisa ser acompanhado pelas farmácias. Segundo os analistas, o setor tem mais de R$ 200 bilhões em mercado potencial e ainda é fragmentado, o que abre espaço para novos canais de distribuição.

O risco maior é perder o cliente digital, não a loja física

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) avalia que o avanço do comércio eletrônico em farmácias tem mostrado mais uma migração de canais do que uma desintermediação completa.

A tese do banco é que as redes tradicionais mais fortes têm usado suas lojas físicas como parte de uma estratégia omnichannel, transformando unidades em pontos de estoque, retirada e atendimento. No Brasil, essa vantagem aparece principalmente na escala das grandes redes.

A RD Saúde por exemplo, registrou R$ 3,9 bilhões em vendas digitais no segundo trimestre de 2026, equivalente a 31% da receita de varejo, segundo o BTG. Cerca de 83% desse volume veio do aplicativo próprio da companhia.

Além disso, aproximadamente 96% dos pedidos digitais da RD são entregues ou retirados em até 60 minutos, impulsionados por uma rede de cerca de 3.700 lojas.

Para o BTG, o principal risco para as farmácias não é o desaparecimento das lojas, mas uma possível perda da relação direta com o consumidor.

Caso o Mercado Livre se torne o principal ponto de busca e compra de medicamentos, as redes poderiam perder parte do tráfego digital e depender mais de plataformas externas.

O Safra tem uma leitura semelhante. Para o banco, o anúncio era esperado e está alinhado com uma tendência de marketplaces funcionando como canais adicionais de aquisição de clientes.

A avaliação é que o Mercado Livre deve operar principalmente pelo modelo 3P, no qual farmácias parceiras continuam responsáveis pela venda e dispensação dos produtos, enquanto a plataforma oferece tecnologia, tráfego e logística. Nesse cenário, as grandes redes podem até se beneficiar da entrada do marketplace, ao ampliar seu alcance digital.

O banco destaca que as empresas acompanhadas já possuem operações digitais relevantes. Nas companhias analisadas pelo Safra, as vendas online representam entre 24% e 34% da receita, sustentadas por aplicativos próprios, redes de lojas e capacidade de entrega rápida.

A visão é que o marketplace pode acelerar a disputa contra farmácias independentes, que têm menos escala para investir em tecnologia, estoque e logística.

Um dos principais diferenciais anunciados pelo Mercado Livre é a entrega rápida. A companhia lançou o serviço “Chega Agora”, que permite entregas em até uma hora para produtos de até 15 quilos em regiões selecionadas de São Paulo. A iniciativa atende diferentes categorias, mas foi associada pela empresa à expansão em saúde.

Para o consumidor, a disputa passa a envolver não apenas preço, mas conveniência: encontrar o medicamento, enviar a receita, obter validação farmacêutica e receber o produto rapidamente.

A XP avalia que essa estrutura exigirá investimentos iniciais, incluindo frota própria de entregadores, equipe de farmacêuticos e estoque da operação própria.

Por isso, os analistas ponderam que o impacto sobre margens do Mercado Livre ainda é difícil de estimar.

O que aconteceu em outros países

A experiência internacional também reduz a expectativa de uma ruptura imediata.

Nos Estados Unidos, a entrada da Amazon Pharmacy aumentou a competição digital, mas não eliminou a força das redes tradicionais. A CVS manteve sua liderança e operava cerca de 9 mil lojas físicas integradas ao aplicativo, segundo o BTG.

Na Alemanha, o comércio online avançou principalmente em medicamentos sem prescrição. Em 2024, os canais digitais responderam por 22,7% das vendas de medicamentos OTC. Já nos medicamentos sob prescrição, as farmácias físicas mantiveram 98,6% dos gastos do sistema público de saúde.

O México aparece como um caso mais próximo do Brasil porque o Mercado Livre já atua com medicamentos na plataforma. Mesmo assim, grandes redes continuam dominantes pela combinação de lojas físicas, estoque e exigências regulatórias.

'Perguntas frequentes'

Qual será o impacto do Mercado Livre sobre as redes de farmácias? ＋

O principal impacto será a disputa pelo relacionamento digital com o consumidor, segundo XP, Safra e BTG Pactual. Os bancos não esperam uma substituição imediata das lojas físicas.

Por que as lojas físicas continuam importantes para as farmácias? ＋

As lojas funcionam como pontos de estoque, retirada e atendimento dentro da estratégia omnichannel, segundo o BTG Pactual. Na RD Saúde, cerca de 96% dos pedidos digitais são entregues ou retirados em até 60 minutos, com apoio de aproximadamente 3.700 unidades.

Como funcionarão as farmácias parceiras no marketplace do Mercado Livre? ＋

O Mercado Livre deve operar principalmente pelo modelo 3P, segundo o Safra. Nesse formato, as farmácias parceiras ficam responsáveis pela venda e dispensação dos produtos, enquanto a plataforma oferece tecnologia, tráfego e logística.

Quantas farmácias parceiras o Mercado Livre pretende ter? ＋

O Mercado Livre pretende integrar 20 farmácias parceiras até o fim de 2026, de três redes. As primeiras integrações estão previstas para outubro na região metropolitana de São Paulo.

Como funciona a entrega rápida de medicamentos do Mercado Livre? ＋

O serviço Chega Agora permite entregas em até uma hora para produtos de até 15 quilos em regiões selecionadas de São Paulo. Na compra de medicamentos sob prescrição, o consumidor também precisa enviar a receita e obter a validação farmacêutica.

Qual é o tamanho do mercado farmacêutico que o Mercado Livre pretende disputar? ＋

O setor possui mais de R$ 200 bilhões em mercado potencial, segundo analistas da XP. O banco avalia que a fragmentação do mercado abre espaço para novos canais de distribuição.

Acompanhe tudo sobre:FarmáciasRD – Raia DrogasilMercado Livre

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