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Lula e Flávio Bolsonaro: o que cada um propõe para aposentadorias e BPC nas eleições 2026?

Lula defende manter a valorização do salário mínimo, que corrige parte das aposentadorias. Flávio nega que vá limitar reajustes.

Eleição 2026: Lula foca em benefícios para a população e Flávio em digitalização de processos (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

Eleição 2026: Lula foca em benefícios para a população e Flávio em digitalização de processos (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17h00.

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RESUMO ＋

O reajuste das aposentadorias e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) entrou no debate do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O senador afirma que manterá os aumentos acima da inflação e nega mudanças nas regras, apesar de auxiliares da campanha terem discutido alternativas para reduzir despesas públicas. Lula defende a continuidade da política de valorização do salário mínimo. O segundo turno será realizado em 25 de outubro.

O reajuste das aposentadorias e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) entrou no centro da disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026.

O candidato do PL afirmou que manterá os aumentos das aposentadorias acima da inflação e negou mudanças nas regras de correção dos benefícios.

A declaração ocorreu após integrantes de sua equipe econômica discutirem, durante a campanha, alternativas para conter despesas obrigatórias da União, incluindo possíveis alterações nos reajustes previdenciários. O senador, porém, rejeitou a possibilidade de prejudicar aposentados e afirmou que essas discussões não representam compromissos de sua candidatura.

Lula aproveitou o debate para criticar o adversário e defender a manutenção dos ganhos reais do salário mínimo, que também influenciam o valor das aposentadorias e do BPC.

O segundo turno será realizado em 25 de outubro. Veja o que cada candidato propõe e como funciona atualmente o reajuste dos benefícios.

O que Lula propõe para a aposentadoria?

O programa de governo de Lula, registrado no TSE, não menciona nova reforma da Previdência.

O texto defende a política de valorização do salário mínimo. Segundo o programa, a regra gerou ganhos reais para trabalhadores, aposentados e beneficiários do BPC.

Para os idosos, o plano trata o envelhecimento como “conquista civilizatória”. Prevê ampliar Centros-Dia e instituições de longa permanência, expandir o atendimento domiciliar do SUS e oferecer letramento digital para reduzir a vulnerabilidade a golpes.

O que Lula disse sobre aposentados?

Em vídeo nas redes sociais, Lula afirmou que os cortes em estudo atingiriam programas como Pé-de-Meia, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, merenda escolar e Gás do Povo.

O presidente também disse que o pacote alcançaria reajustes do salário mínimo acima da inflação e aumentos para aposentados. Além disso, citou um corte de R$ 200 bilhões, valor diferente dos R$ 250 bilhões mencionados na reportagem da Folha.

O que Flávio Bolsonaro propõe para a aposentadoria?

O plano de governo de Flávio, registrado no TSE, trata do tema principalmente na seção “INSS sem fila”.

O documento diz que a fila do INSS chegou a 3 milhões de requerimentos no início de 2026. Propõe investir em tecnologia, digitalizar processos, manter o Meu INSS e adotar uma gestão profissional, avaliada pelo tempo que o aposentado espera para receber.

O plano também prevê um pacote antifraude e a manutenção dos programas sociais.

A equipe econômica estuda limitar os reajustes de aposentadorias e do BPC à inflação (INPC), sem repassar os ganhos reais do salário mínimo.

A ideia faria parte de um pacote para reduzir em cerca de R$ 250 bilhões as despesas obrigatórias da União, o equivalente a 2% do PIB.

O que Flávio respondeu

Em coletiva, após receber o apoio do Podemos, Flávio negou que vá prejudicar aposentados. Chamou a informação de “fake news do PT” e pediu que os aposentados não acreditem que o reajuste vai acabar.

O candidato afirmou que o foco de um eventual governo seria combater desvios e fraudes, como as do INSS, e não cortar benefícios.

Adolfo Sachsida, coordenador econômico da campanha, disse que os programas sociais, como Bolsa Família e BPC, seriam mantidos. Segundo a campanha, conversas informais não definem a posição oficial da candidatura.

Como funciona hoje o reajuste das aposentadorias?

Quem recebe o piso do INSS tem o benefício reajustado junto com o salário mínimo. Em 2026, o piso previdenciário subiu 6,79% e passou a R$ 1.621, segundo o Ministério da Previdência Social.

Quem recebe acima do mínimo tem a correção pelo INPC. Em 2026, o reajuste foi de 3,9%, e o teto do INSS chegou a R$ 8.475,55.

O salário mínimo segue uma regra criada em lei. Desde 2024, o reajuste soma a inflação (INPC) e o crescimento real do PIB de dois anos antes. Se o PIB encolher, vale só a inflação.

É esse ganho real que estaria em jogo na proposta em estudo: quem recebe o piso e o BPC passaria a ter correção apenas pela inflação.

Qual é a diferença entre as propostas de Lula e Flávio?

Lula defende manter a política de valorização do salário mínimo, com ganho real que se estende a aposentados e beneficiários do BPC.

O plano oficial de Flávio foca em fila e fraudes no INSS e não detalha mudanças no reajuste. A equipe econômica, porém, estuda a limitação pela inflação, segundo a Folha, e a campanha nega que seja compromisso.

Dá para mudar a regra?

Mudanças mais profundas nas regras de benefícios exigiriam uma proposta de emenda à Constituição (PEC), que, para ser aprovada, exige votos de 308 deputados e 49 senadores, em dois turnos em cada Casa.

Perguntas frequentes

Flávio Bolsonaro pretende mudar o reajuste das aposentadorias? ＋

O candidato afirmou que não pretende alterar as regras para prejudicar aposentados. Em outubro, declarou que manterá reajustes acima da inflação e negou a desvinculação das aposentadorias do salário mínimo, apesar de auxiliares da campanha terem discutido alternativas de ajuste fiscal.

O que Lula propõe para as aposentadorias? ＋

O programa de governo de Lula defende a continuidade da política de valorização do salário mínimo, que permite ganhos acima da inflação e alcança aposentadorias equivalentes ao piso nacional e o BPC. O documento não prevê uma nova reforma da Previdência.

O reajuste das aposentadorias vai acabar em 2027? ＋

Não há decisão aprovada para acabar com os reajustes em 2027. Atualmente, os benefícios continuam sujeitos às regras legais de correção, e ambos os candidatos afirmam defender a manutenção dos aumentos.

Qual é a diferença entre o reajuste de quem recebe um salário mínimo e de quem ganha mais? ＋

Os benefícios equivalentes ao piso do INSS acompanham o salário mínimo, que pode ter ganho real acima da inflação. Já os valores superiores ao mínimo são reajustados pelo INPC. Em 2026, as correções foram de 6,79% e 3,9%, respectivamente.

O BPC acompanha o aumento do salário mínimo? ＋

Sim. O Benefício de Prestação Continuada corresponde a um salário mínimo mensal. Por isso, seu valor acompanha os reajustes do piso nacional, incluindo eventuais ganhos acima da inflação.

Qual é o valor mínimo e máximo das aposentadorias em 2026? ＋

Em 2026, o piso previdenciário é de R$ 1.621, enquanto o teto dos benefícios pagos pelo INSS é de R$ 8.475,55, conforme os valores divulgados pelo Ministério da Previdência Social.

Um presidente pode mudar sozinho as regras das aposentadorias? ＋

Não. Mudanças que dependam de lei ou de alteração constitucional precisam passar pelo Congresso Nacional. No caso de uma PEC, são necessários pelo menos 308 votos na Câmara e 49 no Senado, em dois turnos em cada Casa.

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