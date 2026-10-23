Lula e Flávio Bolsonaro: o que cada um propõe para aposentadorias e BPC nas eleições 2026?

RESUMO ＋ O reajuste das aposentadorias e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) entrou no debate do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O senador afirma que manterá os aumentos acima da inflação e nega mudanças nas regras, apesar de auxiliares da campanha terem discutido alternativas para reduzir despesas públicas. Lula defende a continuidade da política de valorização do salário mínimo. O segundo turno será realizado em 25 de outubro.

O reajuste das aposentadorias e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) entrou no centro da disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026.

O candidato do PL afirmou que manterá os aumentos das aposentadorias acima da inflação e negou mudanças nas regras de correção dos benefícios.

A declaração ocorreu após integrantes de sua equipe econômica discutirem, durante a campanha, alternativas para conter despesas obrigatórias da União, incluindo possíveis alterações nos reajustes previdenciários. O senador, porém, rejeitou a possibilidade de prejudicar aposentados e afirmou que essas discussões não representam compromissos de sua candidatura.

Lula aproveitou o debate para criticar o adversário e defender a manutenção dos ganhos reais do salário mínimo, que também influenciam o valor das aposentadorias e do BPC.

O segundo turno será realizado em 25 de outubro. Veja o que cada candidato propõe e como funciona atualmente o reajuste dos benefícios.

O que Lula propõe para a aposentadoria?

O programa de governo de Lula, registrado no TSE, não menciona nova reforma da Previdência.

O texto defende a política de valorização do salário mínimo. Segundo o programa, a regra gerou ganhos reais para trabalhadores, aposentados e beneficiários do BPC.

Para os idosos, o plano trata o envelhecimento como “conquista civilizatória”. Prevê ampliar Centros-Dia e instituições de longa permanência, expandir o atendimento domiciliar do SUS e oferecer letramento digital para reduzir a vulnerabilidade a golpes.

O que Lula disse sobre aposentados?

Em vídeo nas redes sociais, Lula afirmou que os cortes em estudo atingiriam programas como Pé-de-Meia, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, merenda escolar e Gás do Povo.

O presidente também disse que o pacote alcançaria reajustes do salário mínimo acima da inflação e aumentos para aposentados. Além disso, citou um corte de R$ 200 bilhões, valor diferente dos R$ 250 bilhões mencionados na reportagem da Folha.

O que Flávio Bolsonaro propõe para a aposentadoria?

O plano de governo de Flávio, registrado no TSE, trata do tema principalmente na seção “INSS sem fila”.

O documento diz que a fila do INSS chegou a 3 milhões de requerimentos no início de 2026. Propõe investir em tecnologia, digitalizar processos, manter o Meu INSS e adotar uma gestão profissional, avaliada pelo tempo que o aposentado espera para receber.

O plano também prevê um pacote antifraude e a manutenção dos programas sociais.

A equipe econômica estuda limitar os reajustes de aposentadorias e do BPC à inflação (INPC), sem repassar os ganhos reais do salário mínimo.

A ideia faria parte de um pacote para reduzir em cerca de R$ 250 bilhões as despesas obrigatórias da União, o equivalente a 2% do PIB.

O que Flávio respondeu

Em coletiva, após receber o apoio do Podemos, Flávio negou que vá prejudicar aposentados. Chamou a informação de “fake news do PT” e pediu que os aposentados não acreditem que o reajuste vai acabar.

O candidato afirmou que o foco de um eventual governo seria combater desvios e fraudes, como as do INSS, e não cortar benefícios.

Adolfo Sachsida, coordenador econômico da campanha, disse que os programas sociais, como Bolsa Família e BPC, seriam mantidos. Segundo a campanha, conversas informais não definem a posição oficial da candidatura.

Como funciona hoje o reajuste das aposentadorias?

Quem recebe o piso do INSS tem o benefício reajustado junto com o salário mínimo. Em 2026, o piso previdenciário subiu 6,79% e passou a R$ 1.621, segundo o Ministério da Previdência Social.

Quem recebe acima do mínimo tem a correção pelo INPC. Em 2026, o reajuste foi de 3,9%, e o teto do INSS chegou a R$ 8.475,55.

O salário mínimo segue uma regra criada em lei. Desde 2024, o reajuste soma a inflação (INPC) e o crescimento real do PIB de dois anos antes. Se o PIB encolher, vale só a inflação.

É esse ganho real que estaria em jogo na proposta em estudo: quem recebe o piso e o BPC passaria a ter correção apenas pela inflação.

Qual é a diferença entre as propostas de Lula e Flávio?

Lula defende manter a política de valorização do salário mínimo, com ganho real que se estende a aposentados e beneficiários do BPC.

O plano oficial de Flávio foca em fila e fraudes no INSS e não detalha mudanças no reajuste. A equipe econômica, porém, estuda a limitação pela inflação, segundo a Folha, e a campanha nega que seja compromisso.

Dá para mudar a regra?

Mudanças mais profundas nas regras de benefícios exigiriam uma proposta de emenda à Constituição (PEC), que, para ser aprovada, exige votos de 308 deputados e 49 senadores, em dois turnos em cada Casa.