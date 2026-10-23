Eles transformaram roupa suja em inovação e já movimentaram R$ 600 milhões

Às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, a expectativa é de mais uma lavagem de roupa suja em rede nacional, no último debate entre os candidatos, nesta sexta-feira (23).

Diferentemente da disputa eleitoral, mas sem nenhuma relação com a política e apenas como comparativo, uma empresa de Santa Catarina encontrou uma maneira bem diferente de lidar, digamos, com o mesmo assunto: transformou a gestão da roupa suja nas lavanderias em tecnologia e negócio.

Sediada em Florianópolis, a Linvo desenvolveu uma plataforma que digitaliza e automatiza a operação de lavanderias de autoatendimento. Em apenas cinco anos, a tecnologia chegou a mais de 2,5 mil estabelecimentos em todos os estados brasileiros, processou mais de 24 milhões de transações e movimentou aproximadamente R$ 600 milhões nas operações de seus clientes. Agora, a empresa aposta na inteligência artificial e na expansão para outros segmentos de autoatendimento para sustentar seu crescimento.

O negócio acompanha uma transformação no mercado brasileiro. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Lavanderias (Anel), o país tinha aproximadamente 1,5 mil lavanderias em 2022, entre estabelecimentos abertos ao público e operações compartilhadas em condomínios. Em setembro de 2026, esse número chegou a 8 mil unidades, um crescimento superior a 430% em quatro anos.

Impulsionado por mudanças nos hábitos de consumo, novos formatos de moradia e pelo avanço da automação, o segmento abriu espaço para empresas especializadas em soluções tecnológicas. A Linvo se posicionou nesse mercado, oferecendo a infraestrutura digital necessária para que os empreendedores administrem seus estabelecimentos remotamente.

O alcance da companhia aparece também entre as maiores redes do setor. Das 62 redes franqueadoras de lavanderias existentes no Brasil, 27 utilizam a tecnologia da Linvo, incluindo seis das dez maiores redes de franquias do país. Empreendedores independentes, que operam fora do sistema de franchising, também representam uma parcela expressiva da carteira, respondendo por quase 50% das operações atendidas.

Na prática, a empresa desenvolveu uma espécie de central de inteligência para lavanderias. O software Linvo Lav integra máquinas de lavar e secar, sistemas de pagamento, vendas, cadastro de clientes e campanhas de marketing, permitindo que toda a operação seja acompanhada à distância.

Com recursos de inteligência artificial, o gestor consegue monitorar em tempo real o funcionamento de cada equipamento, acompanhar o faturamento por máquina e turno e receber alertas sobre possíveis falhas antes mesmo que sejam percebidas pelos consumidores.

Para quem utiliza o serviço, a experiência também é digital. Por meio de um aplicativo, o cliente pode realizar seu cadastro, escolher entre lavar ou secar roupas, definir a forma de pagamento, verificar a disponibilidade dos equipamentos e acompanhar pelo celular o tempo restante de cada ciclo.

A tecnologia permite que proprietários administrem diferentes unidades à distância, reduzindo a complexidade operacional e ampliando as possibilidades de expansão. O modelo se torna especialmente relevante em um segmento no qual a automação e o autoatendimento são características centrais do negócio.

Uma empresa de tecnologia

A história começou em 2021, quando o desenvolvedor de software Rodrigo Max Pan, atual diretor de tecnologia (CTO), e Nisandra Bueno Pan, diretora administrativa e de experiência, fundaram a empresa com o nome Maxpan.

A iniciativa nasceu para atender a uma necessidade específica: automatizar a operação de uma rede de lavanderias que já estava em funcionamento. A solução ganhou escala à medida que outros empreendedores identificaram a possibilidade de utilizar a mesma tecnologia em seus estabelecimentos.

O crescimento levou à ampliação da estrutura de gestão. Em 2024, o executivo Carlos Reich assumiu o cargo de CEO, passando a integrar a liderança da companhia ao lado dos fundadores. Os três também são sócios do negócio.

Em dezembro daquele ano, a empresa foi aprovada no Tecnova III, programa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), recebendo um incentivo de R$ 702 mil para apoiar seu desenvolvimento tecnológico.

A mudança de marca para Linvo acompanhou uma nova etapa da companhia. A proposta passou a ser posicionar o negócio como fornecedor de tecnologia para operações de autoatendimento, ampliando seu mercado potencial para além das lavanderias.

Entre as possibilidades estão as chamadas vending machines, máquinas automáticas de venda de produtos, que também dependem de sistemas integrados de pagamento, monitoramento remoto e controle operacional.

Desde o início de suas atividades, a plataforma já alcançou mais de 4 milhões de usuários por meio das lavanderias conectadas. Os R$ 600 milhões movimentados correspondem às transações processadas pelo sistema nas operações dos clientes, e não ao faturamento da própria Linvo.

O avanço tecnológico também se reflete nos resultados financeiros. Em 2025, a companhia registrou crescimento de 55% no faturamento. Para 2026, a projeção é de uma nova expansão de 57%, acompanhando o aumento da presença da plataforma no mercado brasileiro.

A estrutura interna também cresceu. Neste ano, a Linvo praticamente dobrou seu quadro de colaboradores, chegando a 60 profissionais, distribuídos entre as áreas de tecnologia, gestão e atendimento.

Apesar de atuar em um segmento baseado na automação, a companhia aposta no relacionamento humano como diferencial competitivo. A empresa mantém suporte aos clientes, inclusive por videochamada, para auxiliar na operação e na resolução de problemas.

Segundo o CEO Carlos Reich, essa estratégia contribui para um dos principais indicadores da companhia: a renovação anual de 99,9% dos contratos, conforme os números informados pela empresa.

"Para nós, relacionamento de longo prazo é um indicador tão importante quanto crescimento. Hoje, 99,9% dos nossos contratos são renovados anualmente. Isso mostra que não queremos apenas conquistar clientes; queremos construir relações duradouras, acompanhando a evolução de cada negócio", afirma.

Em 2025, a Linvo também recebeu o reconhecimento Top of Mind Lavtech, como melhor sistema de gestão para lavanderias de autoatendimento da América Latina, segundo a premiação.

Para o cofundador e CTO Rodrigo Max Pan, a aposta está em utilizar a tecnologia para simplificar a gestão e proporcionar mais autonomia a quem empreende. É o conceito que a empresa sintetiza na expressão "inteligência que liberta".

"Mais do que otimizar a operação de um negócio, queremos contribuir para melhorar a vida de quem empreende. Ao assumir tarefas e eliminar complexidades por meio da tecnologia, entregamos ao empreendedor algo que tem muito valor nos dias atuais: tempo, autonomia e liberdade para fazer o negócio crescer e focar no que é mais importante em sua vida. Acreditamos que a tecnologia cumpre seu papel quando se torna invisível, impactando positivamente na vida das pessoas", afirma.

Com presença nacional, contratos com grandes redes e uma plataforma desenvolvida para operar diferentes formatos de autoatendimento, a Linvo pretende aproveitar a experiência acumulada nas lavanderias para avançar sobre novos mercados.