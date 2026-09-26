O senador Sergio Moro (PL) segue na liderança da corrida pelo governo do Paraná, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Sergio Moro com 43,12% das intenções de voto, seguido por Requião Filho (PDT), que registra 22,15%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, Moro teve uma oscilação positiva de 0,82 ponto percentual, e Requião Filho avançou 0,75 ponto.

Quem mais cresceu na rodada, porém, foi Sandro Alex (PSD), com alta de 3,10 pontos, chegando a 17,05% e reduzindo a distância para o segundo colocado.

A diferença entre Moro e Requião Filho ficou praticamente estável, passando de 20,90 para 20,97 pontos em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, Luiz França (Missão) aparece em leve ascensão, ainda em patamar baixo, enquanto Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP) seguem próximos de 0% das intenções de voto.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Sandro Alex aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 3,10 pontos percentuais por atualização. Sergio Moro também registra crescimento, de 0,82 ponto, e Requião Filho avança 0,75 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.