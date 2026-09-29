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Real Time Big Data: Derrite, do Prado e Tebet lideram corrida ao Senado em São Paulo

Derrite lidera isolado o primeiro voto, seguido por três candidatos empatados

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15h16.

Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 15h25.

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O ex-secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), lidera numericamente a corrida pelas duas cadeiras de São Paulo no Senado, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29.

No cenário consolidado, que iguala os dois votos a 100%, Derrite registra 22% das intenções de voto, tecnicamente empatado, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, com André do Prado (PL), que registra 20%.

No limite da margem, ambos também estão empatados com a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), que aparece com 18%. Tebet, por sua vez, também está tecnicamente empatada com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), com 15%.

Entre os demais nomes, Ricardo Salles (Novo), que desistiu de sua candidatura, tem 6%; Geraldo Rufino (Podemos) pontua com 3%; e Soninha Francine (Cidadania) empata com Guto Schiavetto (Missão), ambos com 2%.

Os candidatos Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU) juntos somam 1%.

No primeiro voto, Derrite aparece na liderança com 26%. Muito além da margem de erro está Tebet, com 19%, André do Prado, com 18%, e Marina, com 16%, configurando novo empate técnico triplo.

Na simulação específica para a segunda vaga, André do Prado alcança 22%, seguido por Derrite com 18% e Tebet com 16%. Marina Silva registra 14% das intenções, enquanto Salles marca 7% para o segundo voto do eleitorado paulista.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado e está registrado no TSE sob o protocolo SP-06293/2026.

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