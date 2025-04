Reajuste dos servidores: veja data e como será pagamento retroativo

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos confirmou que o pagamento da remuneração de abril com reajuste de 9% será realizado no dia 2 de maio.

A recomposição salarial contempla os servidores em atividade, aposentados e pensionistas dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Os reajustes foram negociados entre o governo e os sindicatos ao longo de 2024, muitos dos quais resultaram de tratativas em meio a paralisações e greves.

Como o orçamento deste ano foi aprovado com atraso, em abril, o governo somente pode efetuar o pagamento dos novos valores a partir de maio.

Com isso, valores retroativos referentes aos primeiros meses do ano serão pagos com o pagamento de maio.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o impacto primário dos reajustes dos servidores em 2025 será de R$ 16,2 bilhões. Para 2026, a previsão é de R$ 8 bilhões.

O Executivo editou uma medida provisória (MP) no ano passado que previa o reajuste. O texto ainda não foi aprovado, mas segue vigente até junho. O governo, em acordo com o Congresso Nacional, enviou um projeto de lei para substituir esse texto. A expectativa

Quando será pago o reajuste para os servidores?

O pagamento será realizado no dia 2 de maio.

Qual será o valor do reajuste dos servidores?

O reajuste dos servidores será de 9%.

Como consultar a prévia do contracheque com o reajuste?

A partir desta quarta-feira, estará disponível a prévia do contracheque com os novos valores dos reajustes salariais negociados e com a maioria dos valores retroativos a janeiro.

A consulta pode ser realizada no SouGovbr. Veja o passo a passo:

Se você tem mais de um vínculo, é importante que verifique para qual vínculo deseja realizar a consulta. Na seta ao lado de “Órgão – Uorg – Matrícula”, você pode selecionar o vínculo atual ou o anterior

Após confirmar se o seu vínculo está correto, vá para o “AutoAtendimento” e clique em "Consulta Contracheque"

Após selecionar o mês desejado, os componentes da sua remuneração e as informações adicionais serão disponibilizadas. Para baixar o arquivo contendo o contracheque, clique no ícone de download localizado no canto superior direito

Deslizando a tela para a esquerda e clicando em “Remuneração Mensal”, “Rendimentos” e “Descontos” serão apresentados infográficos interativos ao toque

A evolução remuneratória poderá ser vista ao rolar a tela para a esquerda

Por que o reajuste dos servidores atrasou?

Para realizar o pagamento dos servidores com os novos valores previstos para 2025, o governo necessitava da aprovação do orçamento deste ano. A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República apenas em abril.