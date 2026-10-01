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Quem são os candidatos a deputado federal por Pernambuco?

Os eleitores de Pernambuco definem, no dia 4 de outubro, os próximos deputados federais que representarão o estado

Eleições em Pernambuco: estado escolhe deputados federais entre os 392 candidatos disponíveis (Gonzalo Azumendi/Getty Images)

Eleições em Pernambuco: estado escolhe deputados federais entre os 392 candidatos disponíveis (Gonzalo Azumendi/Getty Images)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 03h41.

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As eleições gerais de 2026 serão realizadas em 4 de outubro e vão definir os representantes dos estados na Câmara dos Deputados, além do novo presidente da República, governadores, deputados estaduais e dois terços do Senado. Ao todo, estão em disputa 513 cadeiras na Câmara.

Em Pernambuco, 392 candidatos disputam uma vaga de deputado federal, segundo os registros eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, são 25 cadeiras disponíveis na Câmara dos Deputados.

Abaixo, confira a lista completa dos candidatos a deputado federal pelo estado nas eleições de 2026:

O que faz um deputado federal?

Os deputados federais são representantes eleitos pela população na Câmara dos Deputados, que junto ao Senado, compõe o Poder Legislativo.

Entre as atribuições dos deputados estão a elaboração, discussão e votação de leis e outras propostas de competência da União, além da fiscalização das ações do Poder Executivo, composto pelo presidente da República.

A votação começa pela escolha do deputado federal e todos os estados e o Distrito Federal têm direito a uma quantidade pré-definida de cadeiras.

Como funciona a eleição do deputado federal?

A eleição para deputado federal ocorre pelo sistema proporcional.

Diferentemente da disputa para presidente, governador e senador, em que o resultado é determinado pela votação individual dos candidatos, a distribuição das cadeiras da Câmara leva em conta os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações.

O eleitor vota em um candidato ou pode optar pelo voto na legenda.

Cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda. Este cálculo é chamado Quociente Eleitoral.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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