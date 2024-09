Faltando uma semana para a população ir às urnas, a eleição à prefeitura de Belo Horizonte se encaminha para ter um segundo turno, de acordo com as pesquisas eleitorais. A indefinição está em relação aos dois nomes que voltarão a se enfrentar no dia 27 de outubro numa disputa que parece ter três nomes mais competitivos, os dos candidatos Mauro Tramonte (Republicanos), Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD).

O deputado estadual e apresentador do Balanço Geral Minas Gerais, da Record TV, Mauro Tramonte aparece na liderança em duas das três pesquisas divulgadas entre esta segunda, 23, e sexta, 27.

Na Real Time Big Data, o republicano tem 27% das intenções de voto, uma oscilação de dois pontos percentuais negativos em relação aos 29% que tinha no estudo anterior, publicado no dia 19 de setembro, mas dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

O segundo lugar, porém, mostra um empate técnico entre o deputado estadual Bruno Engler (PL), que registra 19%, e o atual prefeito Fuad Noman (PSD) com 17%.

Tramonte também aparece numericamente na dianteira na pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades. O apresentador tem 26,2% das intenções de voto, mas é seguido de perto por Engler, que pontua com 23,3%.

Pela margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados na liderança.

Na sequência está o atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD) com 16,5% das intenções de voto.

Já a pesquisa AtlasIntel indica o candidato do PL na frente com 25,2% das intenções de voto. A disputa pela prefeitura de Belo Horizonte aparece embolada com um empate quádruplo formado pelos candidatos Tramonte, Gabriel (MDB), Duda Salabert (PDT) e Noman.

Para entender quem subiu ou caiu nesses levantamentos, abaixo, você confere um resumo de cada uma das três pesquisas desta semana. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Quem está na frente e quem caiu nas pesquisas para prefeito de BH na semana

Real Big Time Data

Quem está na frente na Real Big Time Data em BH:

Tramonte tem 27% das intenções de voto, seguido por Engler com 19% e Noman, que registra 17% Duda Salabert tem 8%, o mesmo percentual de Gabriel (MDB) e Rogério Correia (PT). Carlos Viana (Podemos) tem 2%. Os demais candidatos não somaram.

Quem caiu e quem subiu na Real Big Time Data:

O candidato do Republicanos teve uma oscilação de dois pontos percentuais negativos em relação aos 29% que tinha no estudo anterior, publicado no dia 19 de setembro, mas dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Engler oscilou um ponto percentual negativo sobre os 20% que tinha. O atula prefeito registrou um ponto de variação para cima. Pela margem de erro, Engler e Fuad estão tecnicamente empatados.

Real Time em BH

Mauro Tramonte (Republicanos): 27%

27% Bruno Engler (PL): 19%

19% Fuad Noman (PSD): 17%

17% Duda Salabert (PDT): 8%

8% Gabriel (MDB): 8%

8% Rogério Correia (PT): 8%

8% Carlos Viana (Podemos): 2%

2% Lourdes Francisco (PCO): 0%

0% Indira Xavier (UP): 0%

0% Wanderson Rocha (PSTU): 0%

0% Nulo / Branco: 6%

6% NS / NR: 5%

A pesquisa Real Time Big Data foi registrada no TSE como MG-09356/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 24 e 25 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Futura/100% Cidades

Quem está na frente na Futura/100% Cidades em BH:

Na pesquisa Futura/100% Cidades, Tramonte tem 26,2% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte e Engler registra 23,3%.Pela margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais, Tramonte e Engler estão tecnicamente empatados na liderança.

Na sequência está o atual prefeito da capital mineira com 16,5% das intenções de voto. Duda Salabert registra 6,3%; Rogerio Correia tem 5,8%; Gabriel, 5,3% e Carlos Viana, 3,5%. Os demais candidatos não ultrapassam 1% cada. Os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo somam 5,2%, enquanto os indecisos totalizam 7,8%.

Quem caiu e quem subiu na Futura/100% Cidades:

Na comparação com levantamento divulgado em 4 de setembro, Tramonte perdeu 5,3 pontos percentuais e deixou de liderar isolado a disputa, empatando com o oponente do PL, que cresceu 9,3 pontos percentuais. O atual prefeito também subiu 7,1 pontos percentuais.

Duda Salabert perdeu 6,5 pontos e Rogerio Correia e Carlos Viana variaram negativamente 2,1 e 1,6, respectivamente, dentro da margem de erro. Já Gabriel oscilou para cima 3,1 pontos percentuais sobre os 2,2% que tinha na pesquisa anterior.

Futura/100% Cidades em BH:

Mauro Tramonte (Republicanos): 26,2%

26,2% Bruno Engler (PL): 23,3%

23,3% Fuad Noman (PSD): 16,5%

16,5% Duda Salabert (PDT): 6,3%

6,3% Rogério Correia (PT): 5,8%

5,8% Gabriel (MDB): 5,3%

5,3% Carlos Viana (Podemos): 3,5%

3,5% Indira Xavier (UP): 0,1%

0,1% Ninguém/Branco/Nulo: 5,2%

5,2% NS/NR/Indeciso: 7,8%

Pesquisa espontânea em Belo Horizonte

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Bruno Engler aparece numericamente na frente com 21,1% das intenções de voto, mas numericamente empatado com Fuad Noman, que registra 17,4%.

O atual prefeito também está tecnicamente empatado na segunda posição com Tramonte, com 13,9% das intenções de voto. Os indecisos, nesse cenário, somam 23,5%.

Bruno Engler: 21,1%

21,1% Fuad Noman: 17,4%

17,4% Mauro Tramonte: 13,9%

13,9% Duda Salabert: 5,9%

5,9% Gabriel: 5,1%

5,1% Rogerio Correia: 3,8%

3,8% Carlos Viana: 2,2%

2,2% Indira Xavier: 0,1%

0,1% Ninguém/Branco/Nulo: 6,7%

6,7% Outros: 0,2%

0,2% NS/NR/Indeciso: 23,5%

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número MG-02979/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre os dias 21 e 25 de setembro, utilizando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

AtlasIntel

Quem está na frente na AtlasIntel em BH:

Na pesquisa AtlasIntel, Engler lidera a corrida eleitoral com 25,2% das intenções de voto.

Na sequência, a disputa aparece embolada com um empate quádruplo formado pelos candidatos Tramonte, com 15,3%; Gabriel, 14,4%; Duda Salabert, 13,7%, e Fuad Noman com 13,5%.

Rogerio Correia aparece com 10% e Indira Xavier (UP) com 1,1%. Os demais candidatos não somaram 1% das intenções de voto.

Quem caiu e quem subiu na AtlasIntel:

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em agosto pelo instituto, Bruno Engler manteve a liderança, mas perdeu quatro pontos percentuais em relação aos 29% que tinha. Rogério Correia, que aparecia numericamente à frente no segundo lugar, perdeu sete pontos percentuais, saindo de 17% para 10%. Mauro Tramonte, por outro lado, cresceu seis pontos, indo de 9% para 15%.

Gabriel também cresceu ao passar de 8%, no mês passado, para 14,4%. Assim como Duda Salabert, que foi de 9% para 13,7%, e Fuad Noman, que cresceu de 9% para 13,5%.

AtlasIntel em BH:

Bruno Engler (PL) 25,2%

25,2% Mauro Tramonte (Republicanos) 15,3%

15,3% Gabriel (MDB) 14,4%

14,4% Duda Salabert (PDT) 13,7%

13,7% Fuad Noman (PSD) 13,5%

13,5% Rogério Correia (PT) 10%

10% Indira Xavier (UP) 1,1%

1,1% Carlos Viana (Podemos) 1%

1% Lourdes Francisco (PCO) 0,4%

0,4% Wanderson Rocha (PSTU) 0%

0% Não sei 4,1%

4,1% Voto branco/nulo 1,2%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

A pesquisa foi registrada no TSE como MG-06582/2024 e realizou 1.598 entrevistas entre os dias 17 e 22 de setembro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.