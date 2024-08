O deputado estadual Bruno Engler (PL) lidera a corrida eleitoral pela prefeitura de Belo Horizonte, conforme aponta pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 7. O parlamentar tem 29,4% das intenções de voto, uma vantagem de 12 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o deputado federal Rogério Correia (PT), que pontua com 16,6%.

Em terceiro está o deputado estadual e apresentador do Balanço Geral Minas Gerais, da Record TV, Mauro Tramonte (Republicanos), com 9,4%. O pré-candidato é seguido pelo atual prefeito Fuad Noman (PSD), 9,3%, e a deputada federal Duda Salabert (PDT), que também marca 9%. O trio está empatado tecnicamente de acordo com a margem de erro, que é 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Gabriel Azevedo (MDB) aparece com 7,8%. Na sequência estão Carlos Viana (Podemos), com 4,7%; João Leite (PSDB) com 4,6% e Luísa Barreto (NOVO), que alcançou 2,9% dos votos. Os demais candidatos marcaram menos de 1% das intenções.

Na comparação com estudo anterior, divulgado em abril pelo instituto, o pré-candidato do PL, que também liderava a pesquisa, oscilou negativamente, com menos dois pontos percentuais aos 31% que tinha. Já seu adversário Rogerio Correia, na segunda posição, somou mais um ponto percentual, saindo dos 16% dos votos. Mauro Tramonte e Fuad Noman foram os que mais cresceram em relação há quatros meses, quando pontuaram com 5%.

Pesquisa para prefeito de BH

Bruno Engler (PL): 29,4%

Rogério Correia (PT): 16,6%

Mauro Tramonte (Republicanos): 9,4%

Fuad Noman (PSD): 9,3%

Duda Salabert (PDT): 9%

Gabriel Azevedo (MDB): 7,8%

Carlos Viana (Podemos): 4,7%

João Leite (PSDB): 4,6%

Luísa Barreto (NOVO): 2,9%

Indira Xavier (UP): 0,3%

Wanderson Rocha (PSTU): 0,2%

Indecisos: 4,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 1,3%

Bruno Engler lidera em todos os cenários de 2º turno

O pré-candidato do PL lidera em todas as simulações de segundo turno feitas pelo AtlasIntel. No confronto direto contra o concorrente do PT, Bruno Engler venceria por 44,5% a 34,2%. Contra Mauro Tramonte, o deputado estadual marca 38,5% contra 26,9%. O percentual de votos apresentador é menor do que o total de votos brancos e nulos, que somam 29,1%.

Na disputa com o atual prefeito, Bruno Engler registra 41,5% ante 32,5% de Fuad Noman. A maior vantagem do deputado estadual do PL no segundo turno é sobre Duda Salabert, com 48,2% ante 33% os votos na pré-candidata do PDT.

Atual gestão é reprovada

A pesquisa também consultou os eleitores sobre o desempenho da atual gestão no município. E 58% afirmaram que desaprovam o prefeito Fuad Noman. Para 27% o desempenho do candidato à reeleição é aprovado, enquanto outros 16% disseram que não sabem opinar. A maior queixa da população da capital mineira é sobre a gestão do transporte público, considerada péssima por 43%.

O desempenho da prefeitura de Belo Horizonte também é mal avaliado na área do meio ambiente e lazer (34%). Em saúde, educação e obras públicas, por exemplo, a maioria considerada o governo municipal regular.

A pesquisa foi registrada no TSE como MG-09809/2024 e realizou 1.599 entrevistas entre os dias 2 e 7 de agosto, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.