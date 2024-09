O atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre, de acordo com as pesquisas AtlasIntel e Futura Inteligência/100% Cidades divulgadas nesta semana.

O cenário aponta que o prefeito deve disputar o segundo turno, que se projeta para os eleitores da capital gaúcha na Atlas ou pode até levar no primeiro turno, segundo a Futura.

Melo, que contava com boa aprovação de seu governo no começo do ano, sofreu uma queda de popularidade após a tragédia das enchentes no final de abril. O desastre atingiu o Rio Grande do Sul como um todo e, em Porto Alegre, deixou também mortos, milhares de pessoas desabrigadas e o município destruído.

Consequentemente, o atual prefeito começou a cair nas pesquisas de intenção de voto e viu crescer a deputada federal Maria do Rosário (PT) que chegou a ser apontada na liderança até julho em algumas pesquisas. Desde o início da campanha eleitoral, em agosto, contudo, o cenário voltou a mostrar uma disputa mais acirrada entre os dois, até Melo assumir a dianteira definitivamente no início do mês.

As últimas pesquisas também mostram um cenário incerto para a petista, com a tendência de alta da ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), o que parcialmente explica a recuperação de Melo, de acordo com Cila Schulman, CEO do Instituto de Pesquisa Ideia, no programa Eleições 2024 da EXAME.

O atual prefeito navega sozinho em seu campo político, sem adversários do mesmo espectro, que poderia dividir os votos, como acontece na esquerda. "O caso de Porto Alegre me parece muito mais que é uma divisão de esquerda. E Porto Alegre teve muitos governos do PT, há uma rejeição ao nome de Maria Rosário não apenas à pessoa dela, mas também uma rejeição à esquerda", afirmou Cila.

"E há a Juliana Brizola, que tem o nome do [Leonel] Brizola [ex-governador do Rio Grande do Sul] que é uma figura emblemática no estado. [A Juliana] é um nome mais novo que surge ali".

Nesse cenário de divisão, Melo também tem conseguido em sua campanha comunicar sobre seu governo e melhorar a sua avaliação, avalia a especialista.

Apesar disso, em um eventual segundo turno, qualquer que seja sua adversária, essa será uma nova eleição, garante a CEO do Instituto de Pesquisa Ideia.

Para entender quem subiu ou caiu nas pesquisas em Porto Alegre, abaixo, você confere um resumo de cada uma das duas pesquisas desta semana. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Quem está na frente e quem caiu nas pesquisas para prefeito de Porto Alegre na semana

AtlasIntel

Quem está na frente na AtlasIntel em POA:

Segundo a pesquisa AtlasIntel, Melo lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com 36,5% das intenções de voto. Maria do Rosário aparece na segunda posição com 30,1%, seguida por Juliana Brizola, com 22,9%.

Felipe Camozzato (NOVO) ocupa a quarta posição com 6,3% das intenções de voto. Os demais candidatos não ultrapassam 1% cada. Os eleitores que afirmam que votarão em branco ou nulo somam 3,2%, enquanto os indecisos são apenas 0,4%.

Quem caiu e quem subiu na AtlasIntel:

Essa é a terceira pesquisa realizada pelo instituto sobre a corrida eleitoral na capital gaúcha. Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em agosto, Sebastião Melo cresceu 5,5 pontos percentuais, enquanto Maria do Rosário subiu 3,9 pontos.

Juliana Brizola apresentou o maior crescimento, com um avanço de 9,9 pontos percentuais. Por outro lado, Felipe Camozzato registrou uma queda de 6,7 pontos percentuais.

AtlasIntel em Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB): 36,5%

Maria do Rosário (PT): 30,1%

Juliana Brizola (PDT): 22,9%

Felipe Camozzato (NOVO): 6,3%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0,6%

Luciano do MLB (UP): 0%

Não sei: 0,4%

Voto branco/nulo: 3,2%

A pesquisa AtlasIntel foi registrada no TSE como RS-08655/2024. e ouviu 1,199 moradores da cidade de Porto Alegre, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR), entre os dias 20 e 24de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Futura/100% Cidades

Quem está na frente na Futura/100% Cidades em POA:

Melo lidera isolado e pode ganhar no primeiro. segundo a pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades. O atual prefeito soma 52,9% das intenções de voto.

Na segunda posição, Maria do Rosário aparece com 21,2%, seguida por Juliana Brizola, que registra 16,3%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, as duas candidatas estão tecnicamente empatadas.

Felipe Camozzato tem 3,4% e os demais candidatos não passam de 1%. Os entrevistados que afirmam que vão votar em branco ou nulo somam 2,5%, enquanto os indecisos são 3,2%.

Quem caiu e quem subiu na Futura/100% Cidades:

Na comparação com o levantamento anterior do Futura, divulgado no fim de agosto, Melo cresceu 13,1 pontos percentuais, enquanto Rosário teve uma variação negativa de 2,4 pontos percentuais. Brizola cresceu seis pontos percentuais, enquanto Camozzato teve uma oscilação negativa de 0,8 ponto percentual.

Futura/100% Cidades em Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB): 52,9%

Maria Do Rosário (PT): 21,2%

Juliana Brizola (PDT): 16,3%

Felipe Camozzato (NOVO): 3,4%

Luciano Do Mlb (UP): 0,3%

Carlos Alan (PRTB): 0,1%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,5%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

* Por causa do arredondamento, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como RS-04591/2024 e ouviu 800 pessoas entre os dias 19 e 23 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.