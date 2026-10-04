Eleições 2026: acompanhe ao vivo no Ceará (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18h41.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 18h42.
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A EXAME fará neste domingo, 4, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições 2026. Além dos dados da apuração para presidente, governadores e Senado, a publicação terá jornalistas em cinco estados, análises diretamente de Brasília e uma transmissão ao vivo para acompanhar a contagem dos votos.
Os 158 milhões de brasileiros aptos a votar foram às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. No Ceará, a disputa pelo governo do estado segue entre Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB). Acompanhe a apuração do Ceará em tempo real pela EXAME.
As urnas funcionaram das 8h às 17h pelo horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados foram enviados ao sistema de totalização do TSE.
A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Ceará conforme a divulgação oficial do TSE.
Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.
Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:
Além da cobertura em texto, gráficos e dados, a EXAME fará uma transmissão ao vivo no dia do primeiro turno para acompanhar a apuração em todo o país.
A programação reunirá jornalistas da redação, correspondentes nos estados e convidados para analisar os números à medida que forem divulgados pela Justiça Eleitoral. A transmissão também acompanhará a disputa presidencial, as eleições estaduais e a nova composição do Senado.
O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.
A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.
Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.
O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.