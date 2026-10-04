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Quem está ganhando as eleições para governador em 2026 no Ceará?

158 milhões de brasileiros aptos a votar vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República neste domingo, 4

Eleições 2026: acompanhe ao vivo no Ceará (Divulgação)

Eleições 2026: acompanhe ao vivo no Ceará (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18h41.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 18h42.

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RESUMO

A EXAME fará neste domingo, 4, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições 2026. Além dos dados da apuração para presidente, governadores e Senado, a publicação terá jornalistas em cinco estados, análises diretamente de Brasília e uma transmissão ao vivo para acompanhar a contagem dos votos.

Os 158 milhões de brasileiros aptos a votar foram às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. No Ceará, a disputa pelo governo do estado segue entre Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB). Acompanhe a apuração do Ceará em tempo real pela EXAME.

As urnas funcionaram das 8h às 17h pelo horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados foram enviados ao sistema de totalização do TSE.

Quem está ganhando a eleição para governador?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Ceará conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

    • Clariana Barão (DC) — 27
    • Edmilson Costa (PCB) — 21
    • Escritor Augusto Cury (Avante) — 70
    • Flávio Bolsonaro (PL) — 22
    • Hertz Dias (PSTU) — 16
    • Leonardo Avalanche (PRTB) — 28 (Inapto)
    • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13
    • Renan Santos (Missão) — 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) — 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) — 29
  • Samara Martins (UP) — 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35
  • Zema (Novo) — 40

Live acompanha os resultados das eleições de 2026

Além da cobertura em texto, gráficos e dados, a EXAME fará uma transmissão ao vivo no dia do primeiro turno para acompanhar a apuração em todo o país.

A programação reunirá jornalistas da redação, correspondentes nos estados e convidados para analisar os números à medida que forem divulgados pela Justiça Eleitoral. A transmissão também acompanhará a disputa presidencial, as eleições estaduais e a nova composição do Senado.

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Perguntas frequentes

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Acompanhe tudo sobre:EleiçõesEleições 2026Política

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