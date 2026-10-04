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A EXAME fará neste domingo, 4, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições 2026. Além dos dados da apuração para presidente, governadores e Senado, a publicação terá jornalistas em cinco estados, análises diretamente de Brasília e uma transmissão ao vivo para acompanhar a contagem dos votos.

Os 158 milhões de brasileiros aptos a votar foram às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. No Ceará, a disputa pelo governo do estado segue entre Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB). Acompanhe a apuração do Ceará em tempo real pela EXAME.

As urnas funcionaram das 8h às 17h pelo horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois do encerramento da votação, os dados foram enviados ao sistema de totalização do TSE.

Quem está ganhando a eleição para governador?

A EXAME atualizará os números da disputa presidencial no Ceará conforme a divulgação oficial do TSE.

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente?

Os candidatos registrados para a Presidência da República em 2026 são:

Clariana Barão (DC) — 27 Edmilson Costa (PCB) — 21 Escritor Augusto Cury (Avante) — 70 Flávio Bolsonaro (PL) — 22 Hertz Dias (PSTU) — 16 Leonardo Avalanche (PRTB) — 28 (Inapto) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 13 Renan Santos (Missão) — 14



Ronaldo Caiado (PSD) — 55

Rui Costa Pimenta (PCO) — 29

Samara Martins (UP) — 80

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) — 35

Zema (Novo) — 40

Live acompanha os resultados das eleições de 2026

Além da cobertura em texto, gráficos e dados, a EXAME fará uma transmissão ao vivo no dia do primeiro turno para acompanhar a apuração em todo o país.

A programação reunirá jornalistas da redação, correspondentes nos estados e convidados para analisar os números à medida que forem divulgados pela Justiça Eleitoral. A transmissão também acompanhará a disputa presidencial, as eleições estaduais e a nova composição do Senado.