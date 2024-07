Plano Real, 30 anos: Luiz Carlos Trabuco Cappi e a moeda como um símbolo nacional

Testemunha privilegiada do desenvolvimento do setor bancário brasileiro desde a década de 1960, Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, afirma que o real é um símbolo nacional e um instrumento de credibilidade para o Brasil. Segundo ele, a criação da moeda, que comemorou 30 anos em 1º de julho, foi fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país.

“Devemos perseverar na crença de que a moeda é um símbolo nacional e um instrumento de credibilidade para as pessoas. Uma moeda forte é bom para as pessoas e para o país”, disse.

Debelar a inflação por meio do Plano Real, disse Trabuco, colocou fim a um ciclo de 20 anos de dificuldades para o país. Segundo ele, ao longo desse processo os brasileiros conviveram com diversas moedas, que perdiam valor rapidamente sem uma estabilidade de preços. Com isso, foram necessários vários fracassos até que se chegasse a uma reforma duradora.

“O Plano Real é a conclusão de uma trajetória. Uma trajetória de 20 anos de muitas dificuldades para a economia brasileira. O fator marcante foi uma inflação galopante, persistente e que corroía o valor das moedas. Quando o Plano Real surgiu, nós vínhamos de experiências não exitosas. E essas experiências não exitosas faziam com que a inflação dilapidasse o valor das moedas, de tal sorte, que precisam ser trocadas”, disse.

O executivo relembra que a inflação galopante também inibia o desenvolvimento do setor bancário, que concedia pouco crédito, diante da instabilidade econômica.

“O mercado de crédito com uma inflação galopante era extremamente penalizador para o sonho das pessoas. Nós temos de lembrar que as pessoas tomam crédito para financiar sonhos ou para pagar dívidas anteriores. Eram momentos muito difíceis”, afirmou.

E tudo isso foi superado com o Plano Real, que trouxe estabilidade macroeconômica e possibilitou o crescimento econômico e social do país.

Plano Real, 30 anos — série documental

Trabuco foi entrevistado para a série documental "Plano Real, 30 anos", um projeto audiovisual da EXAME que ouviu alguns dos principais economistas, executivos e banqueiros do Brasil.