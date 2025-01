Queda de helicóptero deixa três mortos em Cruzília-MG

Na tarde desta segunda-feira (27), um helicóptero da empresa Aerogreen Aviação Agrícola Ltda caiu na Fazenda Cachoeira, zona rural de Cruzília-MG, deixando três mortos. As vítimas foram o piloto Fernando André Ferreira, de 46 anos, e dois funcionários da fazenda: Lúcio André Duarte, gerente de 39 anos, e sua esposa, Elaine Moraes Souza, auxiliar administrativa, de 37 anos.

O acidente aconteceu durante um voo recreativo realizado com os funcionários após a aeronave ter sido utilizada para trabalhos agrícolas. A queda ocorreu no retorno ao heliponto da propriedade rural, localizada no km 24 da estrada Cruzília-Carrancas. Após a queda, o helicóptero pegou fogo.

Resgate e atendimento

De acordo com relatos de uma funcionária da fazenda, o piloto foi retirado dos destroços por trabalhadores que correram ao local após o impacto. No entanto, ele já estava sem sinais vitais. Os corpos de Lúcio e Elaine foram encontrados entre os destroços da aeronave em chamas e não puderam ser resgatados antes da chegada das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionado para atender a ocorrência. A equipe controlou o incêndio e realizou a avaliação inicial das vítimas. A Polícia Civil enviou sua perícia técnica ao local, que liberou os corpos após concluir os trabalhos de investigação preliminar. As vítimas foram encaminhadas ao serviço funerário local.

Investigação sobre o acidente

O representante da Fazenda Cachoeira, que acionou as autoridades, afirmou que o acidente ocorreu de forma repentina e que nenhum problema havia sido identificado na aeronave durante os trabalhos anteriores.

As causas da queda ainda são desconhecidas e serão investigadas por especialistas em aviação e pelas autoridades competentes. A empresa Aerogreen Aviação Agrícola Ltda, responsável pela aeronave, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

O helicóptero estava sendo utilizado em atividades agrícolas na fazenda antes de ser usado para o voo panorâmico. O casal Lúcio André Duarte e Elaine Moraes Souza deixa familiares e amigos enlutados com a tragédia. O piloto Fernando André Ferreira, experiente na aviação agrícola, também era muito conhecido na região.

Enquanto as investigações prosseguem, o caso gera comoção local e levanta questões sobre a segurança operacional da aeronave.