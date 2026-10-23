Saiba o que líderes internacionais falaram sobre a eleição no Brasil

RESUMO ＋ Desde o início da disputa, a eleição presidencial brasileira repercute no exterior e mobiliza líderes como Donald Trump, Javier Milei, Benjamin Netanyahu e Pedro Sánchez. Milei e Netanyahu apoiam Flávio Bolsonaro, enquanto Sánchez defende Lula. A campanha ocorre em meio a tensões diplomáticas e comerciais do Brasil com Argentina e Estados Unidos.

Desde o início, a corrida ao Palácio do Planalto extrapolou os limites do território brasileiro e repercutiu em várias partes do mundo. Lideranças internacionais acompanham de perto a disputa, cujo resultado pode mudar a relação de Brasília com grandes potências.

De ameaças tarifárias a provocações diretas nas redes sociais, líderes como Donald Trump e Javier Milei têm se posicionado ativamente, enquanto a política externa tem ganhado mais espaço nas candidaturas. O tema, normalmente, não tem tanto apelo para o eleitor.

Apoio de Milei a Flávio Bolsonaro

O presidente da Argentina, Javier Milei, está entre as figuras mais vocais sobre a eleição brasileira. Abertamente apoiador de Flávio Bolsonaro, o líder argentino chamou - por várias vezes - Lula de "ladrão". O incidente mais recente foi na terça-feira, 20, quando Milei também questionou a integridade do sistema de votação brasileiro, sugerindo que o candidato do PT poderia "roubar" a eleição.

A alegação rendeu uma resposta dura do Itamaraty, que classificou como inaceitável e disse se tratar de ingerência no processo eleitoral brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que Milei "reitera mentiras difundidas por aqueles que perderam as eleições e protagonizaram o golpe militar fracassado, há quatro anos".

Brasil e Argentina têm as relações diplomáticas abaladas desde julho deste ano, quando Milei discursou na convenção nacional do PL, partido de Flávio Bolsonaro. No evento, o presidente argentino fez insultos diretos ao presidente brasileiro, chamando-o de ladrão. Ele ainda atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

O governo brasileiro reagiu determinando o retorno do embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli. Em agosto, o Itamaraty comunicou que quem cuidaria da embaixada na Argentina seria um encarregado de negócios e não mais um embaixador, o que, na diplomacia, indica um rebaixamento das relações bilaterais.

Posicionamentos de Donald Trump

A eleição brasileira também repercute no hemisfério norte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no início do mês que acompanha de perto a disputa. "O Brasil é um país muito importante. É um grande país. As pessoas no Brasil são fantásticas. É uma eleição muito importante", afirmou Trump, sem citar nomes.

Mas o período eleitoral tem sido marcado por tensões na relação entre Brasília e Washington. O Itamaraty não aprovou o nome do indicado para assumir a embaixada americana, no processo conhecido como "agrément" na diplomacia. E como retaliação, a Casa Branca decidiu revogar o visto da embaixadora do Brasil, Maria Luiza Viotti.

Fora da frente diplomática, a relação atravessa turbulência no comércio bilateral, com o tarifaço de Donald Trump contra produtos brasileiros. A medida foi inicialmente tomada como forma de pressão ao Brasil por causa do então julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado. O republicano também disse à época que se tratava de reparar taxas de importação que ele considerava injustas.

Depois, os americanos alegaram que as sobretaxas eram uma forma de punir o Brasil por supostas práticas ilegais de trabalho forçado, o que o governo nega.

O senador Flávio Bolsonaro (PR-RJ) e o presidente dos EUA, Donald Trump: americano recebeu o pré-candidato do PL na Casa Branca, em maio, em movimento considerado apoio ao filho do ex-presidente brasileiro (Eduardo Bolsonaro/X/Reprodução)

Reação de outros líderes

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, chamando o candidato do PL de "amigo". Depois do primeiro turno, Netanyahu ainda parabenizou Flávio pelos resultados e o convidou para uma visita oficial a Israel. Vale lembrar que as relações entre brasileiros e israelenses ficaram tensionadas no governo Lula, após o presidente criticar ataques à Faixa de Gaza.

Por outro lado, o chefe de governo da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, declarou apoio a Lula na disputa. Ele disse que "Lula representa um Brasil que luta contra a injustiça e a desigualdade, que amplia direitos e que defende a democracia frente ao autoritarismo".

Brasília (DF), 06/03/2024 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)