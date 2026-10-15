PEC da Segurança vira palco de disputa entre governo e oposição sobre maioridade penal

A oposição quer aprovar, no texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, a ser votada nesta quinta-feira, 15, uma alteração que reduziria a maioridade penal de 18 para 16 anos e, no caso de crimes hediondos, para 14 anos de idade. O governo Lula, no entanto, quer aprovar o texto sem emendas para evitar que a PEC retorne à Câmara.

Parte dos aliados do governo ainda defende adiar a votação da PEC para a próxima semana para evitar um revés na votação programada para esta quinta.

A emenda da oposição foi apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, na noite da véspera.

Para o governo Lula, a emenda de Marinho significa o descumprimento de um acordo firmado entre as lideranças quando a PEC tramitava na Câmara, para que a redução da maioridade penal fosse tratada separadamente do texto sobre Segurança Pública.

Na justificativa da proposição, Marinho cita um levantamento publicado pelo Datafolha em junho deste ano, segundo o qual 79% dos entrevistados dizem ser favoráveis à redução da maioridade penal.

Nesta manhã, o líder do PT no Senado e coordenador da campanha de Lula à reeleição, Camilo Santana (PT-CE), começou a coletar assinaturas para apresentar uma outra emenda do tipo, que reduz a maioridade penal para 16 anos apenas para crimes considerados mais graves, como tortura e homicídio, por exemplo. O texto ainda não foi protocolado.

O líder do governo no Senado, no entanto, diz que mantém conversas com o relator da PEC, Rogério Carvalho (PT-SE), e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para que o texto seja aprovado sem emendas, o que permitiria sua promulgação sem necessidade de ter de retornar à Câmara.

"O acordo é para que a PEC seja aprovada sem emendas e precede a apresentação da emenda do senador Camilo Santana. Havia já esse acordo (sobre não incluir a redução da maioridade penal no texto) lá na Câmara e o que fez a oposição? Acordou lá atrás e trouxe de volta pra cá, com qual objetivo? Retardar a aprovação da PEC, porque não interessa à oposição que o presidente Lula apresente uma posição firme e correta de combate ao crime organizado, de uma nova relação entre a União, Estados e municípios para conter o avanço da violência", disse Teresa Leitão.

A senadora afirma que Alcolumbre vai encaminhar a votação "conforme o relator". A oposição, no entanto, deve pedir que a emenda de Marinho seja votada separadamente.

Outras emendas à PEC

Além de Marinho, os senadores Carlos Portinho (PL-RJ) e Eduardo Gomes (PL-TO) também já protocolaram emendas.

A emenda de Portinho propõe permitir que parte dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) possa ser usada para financiar ações das Forças Armadas em situações como proteção e defesa civil, combate a delitos transfronteiriços e a delitos ambientais nas fronteiras, além de operações de Garantia da Lei e da Ordem.

A PEC não prevê esse repasse. O texto atual determina que metade dos recursos do Fundo seja obrigatoriamente repassada aos Estados e ao Distrito Federal.

Já a emenda de Eduardo Gomes inclui agentes de trânsito na lista de órgãos de segurança pública.