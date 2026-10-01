Que horas será o debate da Globo? Veja regras e como assistir online

A TV Globo realiza nesta quinta-feira, 1, o último debate entre candidatos à Presidência antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. O programa começa às 21h30, logo após o Jornal Nacional. O encontro será realizado no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli.

Para assistir, é só sintonizar a TV Globo. A transmissão também será feita ao vivo pela GloboNews e pelo g1, o que permite acompanhar online. Estão confirmados Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

Zema não estava na lista original. A Globo convidou apenas candidatos de partidos com ao menos cinco representantes no Congresso, como prevê o artigo 46 da Lei das Eleições.

Na terça-feira, 29, porém, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, concedeu uma liminar (decisão provisória) que garante a participação dos candidatos do Novo nos debates de 2026. A decisão ainda poderá ser analisada pelo plenário do TSE.

Por que Lula não vai participar do debate da Globo?

O presidente Lula (PT) informou à TV Globo, na quarta-feira (30), que não participará do debate. A emissora decidiu manter o evento mesmo sem o petista.

Segundo a EXAME apurou, a avaliação no entorno da campanha é que o formato e o fato de todos os demais candidatos serem de direita transformariam Lula em alvo, com risco desnecessário a três dias da votação.

Integrantes da campanha também criticam a mediação, que consideram leniente com ataques verbais. Outro receio é esperar muito tempo para ter direito à palavra.

O presidente do PT, Edinho Silva, disse que Lula quer confrontar o que defende para o Brasil com aquilo que a família Bolsonaro defende, mas que isso depende de um formato com interação direta entre os dois.

Em vez disso, Lula dará uma entrevista ao podcast Flow, às 20h45 desta quinta, no mesmo horário do debate.

A estratégia se repete. No debate da Band, em 23 de agosto, Lula também ficou de fora, assim como Flávio Bolsonaro e Zema. Com isso, o petista chega ao primeiro turno sem participar de nenhum debate.

Flávio, por outro lado, disse que vai à Globo e chamou Lula para o confronto. A cadeira do presidente pode ficar vazia, e os rivais poderão citá-lo durante o programa.

Como vai ser o debate da Globo?

O programa terá quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. Dois blocos terão temas determinados e dois serão de tema livre.

Os candidatos ficarão ao redor de um mapa do Brasil, posicionado no centro do cenário. Por meio dele, o debate vai abordar as regiões do país e temas como:

preservação da Amazônia;

segurança nas fronteiras e combate ao crime organizado;

desafios para melhorar a infraestrutura das exportações brasileiras.

Os candidatos também poderão escolher, no telão, temas predefinidos para fazer suas perguntas.

Quem pergunta tem dois minutos para dividir entre a formulação da questão e a réplica. Quem responde tem três minutos para dividir entre resposta e tréplica.

Onde e como assistir ao debate presidencial na Globo online?

O encontro será transmitido ao vivo pela TV Globo direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e também poderá ser visto simultaneamente no g1 e na GloboNews. Será possível assistir pelo GloboPlay.