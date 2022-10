Que horas começa o debate da Globo para governador de SP hoje, 27/10

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad vão participar nesta quinta-feira, 27, do último debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de São Paulo. O evento é organizado pela TV Globo.

O resultado do primeiro turno foi favorável a Tarcísio, que venceu com 42,32% dos votos, ante 35,7% de Haddad. Desde então, o ex-ministro - que é a aposta do presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo - se mantém à frente nas pesquisas de intenção de voto. O resultado surpreendeu, já que o petista vinha aparecendo na liderança em todos os levantamentos regionais.

Segundo as últimas pesquisas divulgadas, Tarcísio lidera a disputa contra Haddad. Na última pesquisa Ipec, divulgada na terça-feira, 25, o candidato do Republicanos apareceu com 52% dos votos validos, enquanto Haddad teve 48%.

