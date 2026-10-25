Que horas começa a apuração do 2º turno neste domingo

Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10h00.
O segundo turno das eleições de 2026 ocorre no domingo, 25, com votação das 8h às 17h e divulgação dos resultados a partir das 17h, pelo horário de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável por divulgar os dados consolidados, não prevê horário para confirmar os eleitos. A publicação EXAME transmitirá a apuração a partir das 15h30.
O segundo turno das eleições de 2026 ocorre neste domingo, 25, com a votação iniciando às 8h e finalizando às 17h. A divulgação dos resultados começa a partir das 17h, pelo horário de Brasília, assim que encerrada a votação do primeiro turno.
Os números serão atualizados conforme os boletins de urna forem recebidos e processados pela Justiça Eleitoral. Para quem quer saber que horas sai o resultado da eleição, é importante distinguir as primeiras parciais da definição dos vencedores.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não prevê um horário para concluir a apuração ou confirmar os eleitos. O tempo depende da velocidade de processamento dos boletins.
A EXAME transmitirá em tempo real a apuração dos votos do segundo turno deste domingo a partir das 15h30.
A EXAME fará uma cobertura em tempo real dos resultados do primeiro turno, com dados da apuração, reportagens nos estados, análises diretamente de Brasília e transmissão ao vivo.
Na plataforma de apuração das eleições de 2026 da EXAME, os leitores poderão acompanhar a evolução das disputas pela Presidência da República.
Veja como será a cobertura dos resultados das eleições de 2026 na EXAME.
A divulgação da apuração do segundo turno das eleições de 2026 começa a partir das 17h, pelo horário de Brasília, para decidir a Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), os candidatos mais votados no primeiro turno. Após 100% das urnas apuradas, Flávio ficou com 47,03% dos votos válidos e Lula, com 45,16%.
Não é necessário esperar o fim de toda a contagem para acompanhar os números. Os resultados parciais serão atualizados à medida que os dados das seções eleitorais forem incorporados à totalização.
A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, com ajustes nos horários locais das regiões que têm fusos diferentes. Quem estiver na fila no momento do encerramento terá o direito de votar.
Por isso, nem todas as seções encerram os trabalhos exatamente às 17h. Onde houver fila, a emissão dos boletins de urna ocorrerá depois que o último eleitor votar.
O resultado da eleição para presidente começará a ser divulgado em parciais a partir das 17h, assim como os números das demais disputas. Entretanto, não há horário definido pelo TSE para confirmar o desfecho da disputa presidencial.
Depois que o último eleitor da seção conclui a votação, a urna apura os votos registrados e imprime cinco cópias do boletim de urna. O documento informa os votos de cada candidato e partido, além do número de pessoas que compareceram.
Uma das vias é afixada na porta da seção eleitoral para consulta. Na sequência, a mídia de resultado, dispositivo que armazena os dados, é encaminhada às juntas eleitorais.
A urna eletrônica funciona sem conexão com a internet. A transmissão dos resultados ocorre por uma rede de comunicação própria, fechada e protegida.
Antes de incorporar os arquivos à totalização, os sistemas da Justiça Eleitoral verificam sua autenticidade e integridade. A assinatura digital confirma que o resultado foi produzido pela urna cadastrada para aquela seção.
O cálculo da totalização é feito automaticamente pelo sistema eletrônico. Ao TSE cabe divulgar os resultados consolidados e os dados de cada seção eleitoral.
Desde 2022, o horário de votação é unificado em todo o país, com Brasília como referência. Isso permite iniciar a divulgação dos resultados sem esperar o encerramento da votação em estados com fusos diferentes.
Antes dessa mudança, a divulgação dos votos para presidente precisava aguardar o fechamento das seções nas regiões em que a votação terminava mais tarde em relação ao horário de Brasília.
Em 2018, por exemplo, os números da disputa presidencial só começaram a ser divulgados às 19h, pelo horário de Brasília, porque a votação ainda estava em andamento no Acre.
A apuração das eleições de 2026 poderá ser acompanhada em tempo real pelo Portal Resultados do TSE e pelo aplicativo Resultados, disponível para celulares Android e iOS.
A ferramenta permite consultar a totalização em todo o país, por estado, município ou zona eleitoral, além de pesquisar os votos por cargo e por candidato. Os números são atualizados conforme os boletins de urna são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.
Para consultar, basta selecionar as Eleições de 2026 e escolher a abrangência desejada. A plataforma também informa o número de seções totalizadas e o comparecimento do eleitorado.
Ao término da totalização, ficam disponíveis os resultados finais, os percentuais de votação, os votos por partido e a indicação de quem foi eleito ou disputará o segundo turno, quando houver.
A divulgação da apuração do segundo turno começa a partir das 17h, pelo horário de Brasília, no domingo, 25. As parciais serão atualizadas conforme os boletins de urna entrarem na totalização.
As primeiras parciais da eleição presidencial serão divulgadas a partir das 17h. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, não define um horário para confirmar o resultado final, pois o prazo depende do processamento dos boletins.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno. Após 100% das urnas do primeiro turno apuradas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, e Lula, 45,16%.
Após o último eleitor votar, a urna contabiliza os votos e imprime cinco cópias do boletim de urna. Os dados são transmitidos por uma rede própria e passam por verificações de autenticidade e integridade antes da totalização pela Justiça Eleitoral.
Os resultados começam a ser divulgados às 17h porque o horário de votação é unificado no país desde 2022, com Brasília como referência. A medida permite iniciar a divulgação sem esperar o fim da votação nos estados com fusos diferentes.
Os resultados oficiais poderão ser acompanhados pelo Portal Resultados do TSE e pelo aplicativo Resultados, disponível para Android e iOS. A EXAME transmitirá a apuração ao vivo a partir das 15h30 e atualizará os números em sua plataforma de apuração das eleições 2026.