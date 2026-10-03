Candidatos a governador no Acre; veja os números e nomes

RESUMO ＋ Seis candidatos foram registrados para disputar o Governo do Acre nas eleições de 2026: Alan Rick (Republicanos), Mailza Assis (PP), Eudo Raffael (PCB), Dr. Luisinho (Agir), Thor Dantas (PSB) e Tião Bocalom (PSDB). As candidaturas foram registradas até 15 de agosto, prazo estabelecido para a formalização das chapas na Justiça Eleitoral.

O prazo para o registro das candidaturas às eleições de 2026 terminou em 15 de agosto. No Acre, seis nomes foram registrados para disputar o governo estadual, segundo dados do sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

São eles: Alan Rick (Republicanos); a governadora Mailza Assis (PP); Eudo Raffael (PCB); Dr. Luisinho (Agir); Thor Dantas (PSB); e o Tião Bocalom (PSDB).

Alan Rick (Republicanos)

Alan Rick é jornalista, empresário e político. Natural de Rio Branco, iniciou sua trajetória política como deputado federal pelo Acre, cargo para o qual foi eleito em 2014 e reeleito em 2018. Em 2022, foi eleito senador pelo estado. Antes da carreira política, trabalhou como jornalista e apresentador de televisão.

Em 2026, foi escolhido pelos Republicanos para disputar o governo do Acre. Pesquisas divulgadas ao longo do ano o colocaram na liderança da corrida estadual. Ricardo Leite (Republicanos) irá compor a chapa como vice-governador.

Dr. Luisinho (Agir)

Francisco das Chagas Conceição da Silva, conhecido politicamente como Dr. Luisinho é empresário, jornalista e gestor financeiro. Natural de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, possui ampla formação acadêmica, sendo bacharel em Direito, em Teologia e técnico em contabilidade. Atua desde 2004 no mercado financeiro e preside o Conselho de Administração do Amazônia Banco de Crédito e Desenvolvimento (ABCD).

Antes de ingressar na disputa pelo Poder Executivo estadual, Dr. Luisinho dividiu sua carreira entre a comunicação e a gestão do terceiro setor, liderando também o Instituto Fundo Solidário para a Amazônia (IFSAV). Em 2026, foi escolhido pelo Agir para disputar o governo do Acre. Daniela Paiva (Agir) irá compor a chapa pura como vice-governadora.

Eudo Raffael (PCB)

Eudo Raffael Lima da Silva é líder sindical e político. Natural de Rio Branco, capital do Acre, construiu sua trajetória pública por meio do ativismo social e estudantil. Atualmente, exerce o cargo de presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Acre (Seeb-AC).

Antes de ingressar na disputa por cargos eletivos, ganhou destaque como presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Acre (Ufac) e por coordenar mobilizações sociais na capital acreana. Em 2026, foi escolhido pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) para disputar o governo do Acre. Cesar Augusto Felix da Silva, conhecido como Poeta Cesinha (PCB), irá compor a chapa como vice-governador.

Mailza Assis (PP)

Mailza Gomes da Silva Assis é empresária e política. Natural de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, mudou-se para o Acre aos 20 anos de idade e foi secretária municipal de Administração e de Assistência Social em Senador Guiomard. Antes de se tornar vice-governadora, ocupou o cargo de senadora da República entre 2019 e 2023, assumindo a vaga como suplente de Gladson Cameli. Com a saída de Cameli para disputar uma vaga no Senado, assumiu o governo estadual em abril de 2026.

Em 2026, foi escolhida pelo PP para disputar a eleição e permanecer à frente do governo do Acre. Jessica Sales (MDB) irá compor a chapa como vice-governadora.

Thor Dantas (PSB)

Thor Dantas é médico infectologista e professor universitário. Natural de Rio Branco, construiu sua trajetória profissional no Acre e ganhou projeção especialmente pela atuação na área de saúde pública e durante a pandemia de Covid-19. É professor da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Em 2026, foi escolhido pelo PSB para disputar o governo estadual. Socorro Rodrigues (Podemos) irá compor a chapa como vice-governadora.

Tião Bocalom (PSDB)

Sebastião Bocalom Rodrigues, conhecido como Tião Bocalom, é professor de matemática e político. Natural de Bela Vista do Paraíso, no Paraná, mudou-se para o Acre ainda jovem e construiu uma carreira política de mais de quatro décadas no estado. Foi prefeito de Acrelândia e, posteriormente, de Rio Branco.

Em 2020, foi eleito prefeito da capital acreana e, em 2024, reeleito para o cargo. Em abril de 2026, renunciou à prefeitura para disputar o governo do Acre pelo PSDB. Sargento Adonis (PSDB) irá compor a chapa como vice-governador.

Quando vai ser a eleição para o governo de Alagoas?

A eleição em Alagoas seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.