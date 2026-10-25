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Lula vota em São Bernardo do Campo no 2º turno das eleições 2026

Presidente e candidato à reeleição vota no ABC paulista neste domingo, 25

Presidente Lula vota em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no segundo turno das eleições de 2026. (NELSON ALMEIDA / AFP)

Presidente Lula vota em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no segundo turno das eleições de 2026. (NELSON ALMEIDA / AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10h03.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 10h07.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, vota neste domingo, 25, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A primeira-dama Janja e aliados devem acompanhá-lo. Lula disputa o segundo turno das eleições de 2026 contra Flávio Bolsonaro (PL) e deve acompanhar a apuração na capital paulista.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou neste domingo, 25, na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para o segundo turno das eleições de 2026, às 10h.

Lula estava acompanhado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Simone Tebet e Marina Silva, que concorriam para o Senado Federal por São Paulo, e Fernando Haddad (PT), que perdeu as eleições pelo governo de São Paulo para Tarcísio de Freitas (Republicanos). ,

Lula disputa o Palácio do Planalto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.

Após votar, a previsão é que o presidente retorne à sua residência em São Paulo. A campanha petista deve acompanhar a apuração no Hotel InterContinental, na capital paulista.

Eleições 2026: acompanhe a apuração do segundo turno

A votação do segundo turno acontece neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Os eleitores podem acompanhar a apuração das eleições de 2026 em tempo real pela EXAME. A cobertura também terá uma transmissão ao vivo dos resultados no YouTube.

Veja mais notícias sobre os candidatos, a votação e os resultados no hub de eleições da EXAME.

'Perguntas frequentes'

Onde Lula vota no segundo turno das eleições de 2026? ＋

Lula vota na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Quem acompanha Lula na votação? ＋

A primeira-dama Janja e aliados devem acompanhar o presidente, segundo a previsão divulgada pelo Poder360. A presença de Geraldo Alckmin ainda não foi confirmada.

Onde Lula vai acompanhar a apuração? ＋

A campanha de Lula deve acompanhar a apuração no Hotel InterContinental, em São Paulo.

Quem disputa o segundo turno das eleições de 2026? ＋

O segundo turno presidencial é disputado pelo presidente Lula (PT) e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

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