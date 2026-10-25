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Flávio Bolsonaro ou Lula: o que dizem os mercados preditivos nesse domingo?

Polymarket mostra projeções para a eleição presidencial brasileira

Plataformas usam negociações entre usuários para estimar resultados de eventos futuros (Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)

Plataformas usam negociações entre usuários para estimar resultados de eventos futuros (Renato Pizzutto/Band/Montagem EXAME/Divulgação)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10h41.

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RESUMO ＋

A Polymarket atribui a Flávio Bolsonaro (PL) 79,6% de probabilidade de vitória na eleição presidencial, contra 21% para Lula (PT), na manhã deste domingo, 25. As cotações variaram em relação ao sábado, quando o senador registrava 80,2% e o presidente, 20%. Os percentuais refletem negociações em um mercado preditivo, não pesquisas eleitorais ou resultados oficiais. O segundo turno ocorre neste domingo, com divulgação da apuração pelo TSE a partir das 17h.

A Polymarket, plataforma de previsões baseada em blockchain, que calcula as chances de vitória dos candidatos com base nas negociações feitas por seus usuários, atribui, na manhã deste domingo, 25, 79,6% de probabilidade de vitória a Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial brasileira, contra 21% para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Acompanhe a apuração do segundo turno na EXAME

Os percentuais refletem as cotações dos contratos negociados na plataforma e podem mudar ao longo do dia, conforme as negociações.

Polymarket reúne previsões sobre o resultado da eleição brasileira - Fonte: Polymarket

Polymarket reúne previsões sobre o resultado da eleição brasileira - Fonte: Polymarket/Reprodução. (Polymarket/Reprodução)

Em uma consulta registrada pela EXAME no sábado, 24, Flávio aparecia com 80,2%, enquanto Lula tinha 20%. Na comparação entre os dois registros, a probabilidade implícita do senador recuou 0,6 ponto percentual, enquanto a do presidente avançou um ponto.

Como evoluiu a cotação de Flávio Bolsonaro no Polymarket?

A probabilidade atribuída a Flávio Bolsonaro cresceu ao longo de setembro e início de outubro. Lula aparecia à frente na plataforma até 9 de setembro. No dia seguinte, houve uma inversão nas cotações, e o senador passou a ocupar a primeira posição.

Em 9 de outubro, cinco dias depois do primeiro turno, a probabilidade de vitória de Flávio chegou a 89%, contra 11% para Lula. A cotação registrada neste domingo está abaixo daquele pico.

Como funcionam as probabilidades do Polymarket?

O Polymarket é um mercado preditivo em que usuários negociam contratos relacionados a possíveis resultados de acontecimentos reais. Os preços desses contratos são interpretados como probabilidades implícitas, que variam conforme as negociações.

Os percentuais exibidos pela plataforma não representam o resultado oficial da eleição. Também não equivalem a uma pesquisa de intenção de voto, mas aos preços dos contratos negociados naquele momento.

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Quando será divulgado o resultado da eleição?

O segundo turno das eleições presidenciais ocorre neste domingo, 25, com votação que vai até as 17h, pelo horário de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga a apuração oficial a partir desse horário.

Mercado preditivo não é permitido no Brasil

Em abril de 2026, o governo federal proibiu a atuação formal de plataformas de mercados preditivos no Brasil, ao considerar que as apostas sobre eventos futuros não estão previstas na legislação brasileira.

A medida foi formalizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que vetou contratos financeiros vinculados a resultados políticos, eleitorais, esportivos e de entretenimento. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou o bloqueio das plataformas que ofereciam esse tipo de operação.

Ainda assim, é possível acessar plataformas como a Polymarket a partir do uso de VPNs.

Perguntas frequentes

Qual é a probabilidade de vitória de Flávio Bolsonaro no Polymarket? ＋

Na manhã deste domingo, 25 de outubro, a Polymarket atribuía 79,6% de probabilidade de vitória a Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial brasileira.

Qual é a probabilidade de vitória de Lula no Polymarket? ＋

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 21% de probabilidade de vitória na plataforma na manhã deste domingo, 25.

Como mudaram as probabilidades de Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

Na consulta de sábado, 24, Flávio Bolsonaro registrava 80,2%, contra 20% de Lula. No domingo, as cotações passaram para 79,6% e 21%, respectivamente. A variação foi de queda de 0,6 ponto percentual para Flávio e alta de um ponto para Lula.

Qual foi a maior probabilidade de vitória de Flávio Bolsonaro no Polymarket? ＋

Segundo os registros apresentados, Flávio Bolsonaro chegou a 89% de probabilidade de vitória em 9 de outubro, enquanto Lula aparecia com 11%. A cotação deste domingo está abaixo daquele patamar.

O Polymarket é uma pesquisa eleitoral? ＋

Não. O Polymarket é um mercado preditivo baseado em blockchain, no qual usuários negociam contratos sobre resultados de acontecimentos futuros. Os preços desses contratos são interpretados como probabilidades implícitas e não representam intenção de voto nem resultados oficiais.

Quando sai o resultado da eleição presidencial de 2026? ＋

O segundo turno ocorre neste domingo, 25 de outubro. A votação termina às 17h, pelo horário de Brasília, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a divulgar os dados da apuração oficial.

O Polymarket é permitido no Brasil? ＋

Segundo as informações apresentadas, o governo federal proibiu, em abril de 2026, a atuação formal de plataformas de mercados preditivos no país. A medida foi formalizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e a Anatel iniciou o bloqueio de plataformas que ofereciam esse tipo de operação.

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