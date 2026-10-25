Flávio Bolsonaro ou Lula: o que dizem os mercados preditivos nesse domingo?

RESUMO ＋ A Polymarket atribui a Flávio Bolsonaro (PL) 79,6% de probabilidade de vitória na eleição presidencial, contra 21% para Lula (PT), na manhã deste domingo, 25. As cotações variaram em relação ao sábado, quando o senador registrava 80,2% e o presidente, 20%. Os percentuais refletem negociações em um mercado preditivo, não pesquisas eleitorais ou resultados oficiais. O segundo turno ocorre neste domingo, com divulgação da apuração pelo TSE a partir das 17h.

A Polymarket, plataforma de previsões baseada em blockchain, que calcula as chances de vitória dos candidatos com base nas negociações feitas por seus usuários, atribui, na manhã deste domingo, 25, 79,6% de probabilidade de vitória a Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial brasileira, contra 21% para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Acompanhe a apuração do segundo turno na EXAME

Os percentuais refletem as cotações dos contratos negociados na plataforma e podem mudar ao longo do dia, conforme as negociações.

Polymarket reúne previsões sobre o resultado da eleição brasileira - Fonte: Polymarket/Reprodução. (Polymarket/Reprodução)

Em uma consulta registrada pela EXAME no sábado, 24, Flávio aparecia com 80,2%, enquanto Lula tinha 20%. Na comparação entre os dois registros, a probabilidade implícita do senador recuou 0,6 ponto percentual, enquanto a do presidente avançou um ponto.

Como evoluiu a cotação de Flávio Bolsonaro no Polymarket?

A probabilidade atribuída a Flávio Bolsonaro cresceu ao longo de setembro e início de outubro. Lula aparecia à frente na plataforma até 9 de setembro. No dia seguinte, houve uma inversão nas cotações, e o senador passou a ocupar a primeira posição.

Em 9 de outubro, cinco dias depois do primeiro turno, a probabilidade de vitória de Flávio chegou a 89%, contra 11% para Lula. A cotação registrada neste domingo está abaixo daquele pico.

Como funcionam as probabilidades do Polymarket?

O Polymarket é um mercado preditivo em que usuários negociam contratos relacionados a possíveis resultados de acontecimentos reais. Os preços desses contratos são interpretados como probabilidades implícitas, que variam conforme as negociações.

Os percentuais exibidos pela plataforma não representam o resultado oficial da eleição. Também não equivalem a uma pesquisa de intenção de voto, mas aos preços dos contratos negociados naquele momento.

Quando será divulgado o resultado da eleição?

O segundo turno das eleições presidenciais ocorre neste domingo, 25, com votação que vai até as 17h, pelo horário de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga a apuração oficial a partir desse horário.

Mercado preditivo não é permitido no Brasil

Em abril de 2026, o governo federal proibiu a atuação formal de plataformas de mercados preditivos no Brasil, ao considerar que as apostas sobre eventos futuros não estão previstas na legislação brasileira.

A medida foi formalizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que vetou contratos financeiros vinculados a resultados políticos, eleitorais, esportivos e de entretenimento. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou o bloqueio das plataformas que ofereciam esse tipo de operação.

Ainda assim, é possível acessar plataformas como a Polymarket a partir do uso de VPNs.