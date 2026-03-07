Eleições

Eleições 2026: quais cargos políticos serão definidos em outubro?

Pleito de 2026 renova totalmente a Câmara dos Deputados e dois terços do Senado, além de escolher o comando do Executivo

Entenda quais cargos estarão em disputa, quantas vagas serão abertas e por que cada eleitor votará em dois senadores (Fabio Pozzebom/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 7 de março de 2026 às 09h00.

Em outubro de 2026, as eleições gerais vão definir o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Os mais votados deverão ocupar os cargos a partir de 2027.

O pleito é organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a votação ocorre a cada quatro anos.

Além de definir o comando do Palácio do Planalto e dos governos estaduais, a eleição também renova parte significativa do Congresso Nacional e das assembleias legislativas.

Veja os seis cargos em disputa no pleito de 2026  

Nas eleições gerais de 2026, os eleitores votarão para os seguintes cargos:

  • Presidente da República e vice-presidente;
  • Governadores dos 26 estados e do Distrito Federal e seus respectivos vices;
  • Senadores;
  • Deputados federais;
  • Deputados estaduais.

A votação segue dois modelos: sistema majoritário para o presidente, os governadores e senadores, e sistema proporcional para os deputados.

Quantas vagas há nas eleições de 2026?

O número de cargos em disputa é definido pela Constituição:

  • Presidente da República: 1 vaga;
  • Vice-presidente: 1 vaga;
  • Governadores: 27 vagas;
  • Vice-governadores: 27 vagas;
  • Senadores: 54 vagas;
  • Deputados federais: 513 vagas;
  • Deputados estaduais e distritais: 1.035 cadeiras, mas o número pode variar conforme o estado.

As cadeiras da Câmara dos Deputados são renovadas integralmente a cada eleição. Já no Senado, a renovação é parcial.

Por que votamos em 2 senadores?

O Senado é composto por 81 parlamentares, três por estado. O mandato é de oito anos, mas a renovação ocorre de forma alternada:

Em uma eleição, renova-se um terço das vagas, que representam 27 cadeiras. Na seguinte, são dois terços, com 54 posições disponíveis, como acontece este ano.

Por isso, cada eleitor votará em duas chapas para o Senado.

As funções de cada cargo: presidente, governador, senador e deputados

Presidente da República

É o chefe do Poder Executivo federal. Responsável por sancionar leis, propor orçamento, comandar as Forças Armadas e conduzir a política econômica e internacional.

Governador

Administra o estado, executa políticas públicas regionais e coordena áreas como segurança, educação e saúde estaduais.

Senador

Integra o Senado Federal. Atua na elaboração de leis, fiscalização do Executivo e aprovação de autoridades indicadas pelo presidente, como ministros do Supremo Tribunal Federal.

Deputado federal

Legisla em âmbito nacional e fiscaliza o governo federal.

Deputado estadual

Atua nas assembleias legislativas ou na Câmara Legislativa do Distrito Federal, elaborando leis estaduais e fiscalizando o governador.

Quem não disputa em 2026?

As eleições de 2026 são gerais, não municipais. Portanto, não estarão em disputa:

  • Prefeitos;
  • Vice-prefeitos;
  • Vereadores.

Esses cargos são definidos nas eleições municipais, também realizadas a cada quatro anos, mas em um ciclo diferente. A próxima será em 2028.

Qual é a idade mínima para cada cargo?

As idades mínimas estão previstas no Artigo 14 da Constituição:

  • Presidente e Senador: 35 anos;
  • Governador: 30 anos;
  • Deputado federal, estadual ou distrital: 21 anos.

Além da idade, é necessário estar filiado a partido político e cumprir demais requisitos legais, como domicílio eleitoral na circunscrição.

