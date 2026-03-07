Eleições 2026: quais cargos políticos serão definidos em outubro?

Entenda quais cargos estarão em disputa, quantas vagas serão abertas e por que cada eleitor votará em dois senadores (Fabio Pozzebom/Agência Brasil)
Publicado em 7 de março de 2026 às 09h00.
Em outubro de 2026, as eleições gerais vão definir o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Os mais votados deverão ocupar os cargos a partir de 2027.
O pleito é organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a votação ocorre a cada quatro anos.
Além de definir o comando do Palácio do Planalto e dos governos estaduais, a eleição também renova parte significativa do Congresso Nacional e das assembleias legislativas.
Nas eleições gerais de 2026, os eleitores votarão para os seguintes cargos:
A votação segue dois modelos: sistema majoritário para o presidente, os governadores e senadores, e sistema proporcional para os deputados.
O número de cargos em disputa é definido pela Constituição:
As cadeiras da Câmara dos Deputados são renovadas integralmente a cada eleição. Já no Senado, a renovação é parcial.
O Senado é composto por 81 parlamentares, três por estado. O mandato é de oito anos, mas a renovação ocorre de forma alternada:
Em uma eleição, renova-se um terço das vagas, que representam 27 cadeiras. Na seguinte, são dois terços, com 54 posições disponíveis, como acontece este ano.
Por isso, cada eleitor votará em duas chapas para o Senado.
É o chefe do Poder Executivo federal. Responsável por sancionar leis, propor orçamento, comandar as Forças Armadas e conduzir a política econômica e internacional.
Administra o estado, executa políticas públicas regionais e coordena áreas como segurança, educação e saúde estaduais.
Integra o Senado Federal. Atua na elaboração de leis, fiscalização do Executivo e aprovação de autoridades indicadas pelo presidente, como ministros do Supremo Tribunal Federal.
Legisla em âmbito nacional e fiscaliza o governo federal.
Atua nas assembleias legislativas ou na Câmara Legislativa do Distrito Federal, elaborando leis estaduais e fiscalizando o governador.
As eleições de 2026 são gerais, não municipais. Portanto, não estarão em disputa:
Esses cargos são definidos nas eleições municipais, também realizadas a cada quatro anos, mas em um ciclo diferente. A próxima será em 2028.
As idades mínimas estão previstas no Artigo 14 da Constituição:
Além da idade, é necessário estar filiado a partido político e cumprir demais requisitos legais, como domicílio eleitoral na circunscrição.