Quando será o debate para governo de SP na Globo? Veja como assistir ao vivo

Na terça-feira, 27, logo depois da novela Pantanal, é realizado o debate com candidatos ao governo de São Paulo na TV Globo. São esperados os principais postulantes ao cargo de chefe do Executivo estadual: Rodrigo Garcia (PSDB), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Vinicius Poit (NOVO), Elvis Cezar (PDT) e Fernando Haddad (PT).

Esse é o último encontro dos candidatos antes da eleição. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro de 2022 e o segundo turno, se houver, para 30 de outubro. Além de governo, os eleitores escolhem neste ano presidente, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Quem é convidado aos debates?

Ao todo, foram registradas junto ao TSE 10 candidaturas na disputa para governo de SP:

Altino (PSTU)

Antonio Jorge (DC)

Carol Vigliar (UP)

Edson Dorta (PCO)

Elvis Cezar (PDT)

Fernando Haddad (PT)

Gabriel Colombo (PCB)

Rodrigo Garcia (PSDB)

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Vinicius Poit (Novo)

Cada debate tem suas regras sobre quem convidar. O convite a apenas parte dos candidatos é comum e autorizado pela Justiça Eleitoral.

A legislação eleitoral (no artigo 46 da lei 13.488/2017) somente obriga, no entanto, que candidatos de partidos com mais de cinco cadeiras no Congresso sejam convidados para os debates (isto é, candidatos de partidos com cinco senadores ou deputados somados).

VEJA TAMBÉM: Quem são os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022

No geral, os veículos de comunicação escolhem, além da bancada no Congresso, as pesquisas eleitorais como critério. Uma regra comum usada como divisão pelos veículos é convidar candidatos com mais de 1% das intenções de voto nas pesquisas.

Como estão as pesquisas

A corrida pelo governo de São Paulo tem Fernando Haddad (PT) na liderança, com 30% nas intenções de voto no primeiro turno em pergunta estimulada. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) estão logo depois, com 22% e 18% respectivamente. Eles são considerados empatados por estarem dentro da margem de erro de três pontos, segundo a pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA. Atrás do trio estão outros sete nomes que somam 7% das intenções de voto. Os que não sabem são 11%, e os que dizem votar em branco ou nulo totalizam 14%. Para a pesquisa, foram ouvidas 1.200 pessoas do estado de São Paulo entre os dias 16 e 21 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-06629/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

Como assistir debate da Globo ao vivo

O sinal de toda a programação da TV Globo fica disponível online e gratuitamente nas plataformas da emissora. A transmissão é feita pelo Globoplay, plataforma de conteúdo audiovisual do Grupo Globo.

VEJA TAMBÉM: Pesquisa para presidente: distância entre Lula e Bolsonaro cai de 11 para 8 pontos no primeiro turno

O sinal gratuito vale somente para a programação da TV aberta, como é o caso do Jornal Nacional e das entrevistas dos presidenciáveis. O Globoplay possui também conteúdos do grupo Globo da TV paga e streaming, mas essa frente fica disponível somente para assinantes.

Vale ressaltar ainda que os conteúdos da TV Globo não ficam disponíveis oficialmente no YouTube, de modo que não é possível assistir à programação por esta plataforma ao vivo de forma oficial.

Como assistir o debate da Globo pelo computador

No computador, a forma mais fácil de assistir ao Jornal Nacional e à entrevista dos presidenciáveis é pelo site do Globoplay. Siga o passo a passo para acessar:

Passo 1 - Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV";

- Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV"; Clique em "ASSISTA AGORA"

Passo 2 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir às entrevistas do Jornal Nacional ao vivo às 20h30 (horário de Brasília).

O acesso, no entanto, não está disponível para computadores e celulares localizados fora do Brasil. Nesse caso, só é possível assistir ao Jornal Nacional com uma assinatura paga do Globoplay.

Como assistir debate da Globo pelo celular

Pelo celular, para assistir ao Jornal Nacional e programação da TV Globo, é preciso baixar o aplicativo do Globoplay. Veja o passo a passo:

Passo 1 - Baixar o Globoplay: é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui).

- Baixar o Globoplay: é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui). Passo 2 - Acessar a programação ao vivo: clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo;

- Acessar a programação ao vivo: clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo; Passo 3 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir às entrevistas do Jornal Nacional ao vivo às 20h30 (horário de Brasília).

Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais de 2022: