Paes vai recorrer ao STF sobre decisão que anula votos de Garotinho

Candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes afirmou nesta quinta-feira, 8, que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos).

Com a anulação dos votos, o resultado das urnas é alterado matematicamente e dá a vitória a Douglas Ruas (PL) no primeiro turno da eleição para governador do Rio de Janeiro.

(Em atualização)