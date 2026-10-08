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Paes vai recorrer ao STF sobre decisão que anula votos de Garotinho

Com a anulação dos votos, o resultado das urnas é alterado matematicamente e dá a vitória a Douglas Ruas (PL) no primeiro turno da eleição

(Buda Mendes/Getty Images)

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Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14h22.

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Candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes afirmou nesta quinta-feira, 8, que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos).

Com a anulação dos votos, o resultado das urnas é alterado matematicamente e dá a vitória a Douglas Ruas (PL) no primeiro turno da eleição para governador do Rio de Janeiro.

(Em atualização)

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