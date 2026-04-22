Quando é o próximo feriado? Veja a data da próxima folga

Feriado: maio começa com feriado nacional (Leandro Fonseca /Exame)
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Publicado em 22 de abril de 2026 às 12h27.
Depois da passagem de abril, muita gente já começa a olhar o calendário em busca da próxima pausa. E uma boa notícia: a espera não será longa.
O próximo feriado nacional no Brasil será o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, que em 2026 cai em uma sexta-feira.
Com isso, a data abre a possibilidade de um fim de semana prolongado, cenário que costuma animar quem pretende viajar, descansar ou colocar compromissos em dia.
Como o feriado cairá na sexta, trabalhadores que folgam no sábado e domingo poderão aproveitar três dias seguidos de descanso, dependendo da escala de trabalho e das regras de cada empresa.
Setores como comércio, serviços essenciais e saúde podem funcionar normalmente, com escalas específicas.
Após o Dia do Trabalho, os próximos feriados nacionais serão: