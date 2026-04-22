Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Quando é o próximo feriado? Veja a data da próxima folga

Maio chega com feriado nacional e possibilidade de descanso prolongado para muita gente.

Feriado: maio começa com feriado nacional (Leandro Fonseca /Exame)

Feriado: maio começa com feriado nacional (Leandro Fonseca /Exame)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de abril de 2026 às 12h27.

Depois da passagem de abril, muita gente já começa a olhar o calendário em busca da próxima pausa. E uma boa notícia: a espera não será longa.

O próximo feriado nacional no Brasil será o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, que em 2026 cai em uma sexta-feira.

Com isso, a data abre a possibilidade de um fim de semana prolongado, cenário que costuma animar quem pretende viajar, descansar ou colocar compromissos em dia.

Chance de folga maior

Como o feriado cairá na sexta, trabalhadores que folgam no sábado e domingo poderão aproveitar três dias seguidos de descanso, dependendo da escala de trabalho e das regras de cada empresa.

Setores como comércio, serviços essenciais e saúde podem funcionar normalmente, com escalas específicas.

Próximos feriados nacionais de 2026

Após o Dia do Trabalho, os próximos feriados nacionais serão:

  • Corpus Christi (ponto facultativo em grande parte do país): 4 de junho, quinta-feira
  • Independência do Brasil: 7 de setembro, segunda-feira
  • Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro, segunda-feira
  • Finados: 2 de novembro, segunda-feira
  • Proclamação da República: 15 de novembro, domingo
  • Natal: 25 de dezembro, sexta-feira

Acompanhe tudo sobre:Feriados

Mais de Brasil

CCJ da Câmara deve votar PEC do fim da escala 6x1 nesta quarta

Piloto sem habilitação é preso após queda de helicóptero na PB; caso está sob investigação

Quem tem direito à aposentadoria especial? Entenda mudanças recentes

Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas da semana?

Mais na Exame

Minhas Finanças

BBB: Ana Paula poderia ganhar R$ 2 milhões a mais não fossem os impostos

ESG

Lev, de bibicletas elétricas, acelera operação e quer crescer 75% até 2027

Pop

'Anéis do Poder' adianta a data de estreia da 3ª temporada

Tecnologia

Shopee lança assistência pet por R$ 15,90 e entra em serviços recorrentes