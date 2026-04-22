Quando é o próximo feriado? Veja a data da próxima folga

Depois da passagem de abril, muita gente já começa a olhar o calendário em busca da próxima pausa. E uma boa notícia: a espera não será longa.

O próximo feriado nacional no Brasil será o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, que em 2026 cai em uma sexta-feira.

Com isso, a data abre a possibilidade de um fim de semana prolongado, cenário que costuma animar quem pretende viajar, descansar ou colocar compromissos em dia.

Chance de folga maior

Como o feriado cairá na sexta, trabalhadores que folgam no sábado e domingo poderão aproveitar três dias seguidos de descanso, dependendo da escala de trabalho e das regras de cada empresa.

Setores como comércio, serviços essenciais e saúde podem funcionar normalmente, com escalas específicas.

Próximos feriados nacionais de 2026

Após o Dia do Trabalho, os próximos feriados nacionais serão: