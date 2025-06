Queda em vulcão: cronologia do acidente com Juliana Marins na Indonésia; acompanhe o caso dia a dia

Mariana Marins, irmã de Juliana, disse que os montanhistas encarregados de seu salvamento estavam a pelo menos uma hora de distância do ponto crítico na manhã de sábado.

Havia a expectativa, segundo ela, de que o resgate começasse às 20h daquele dia, no horário de Brasília (6h na Indonésia). A parente contou que a irmã estava “na beirada do precipício” e que, com a chuva, a situação se agravou.

"Depois de cair, ela ainda deslizou cerca de 300 metros montanha abaixo", contou Mariana.

As informações chegaram até o Brasil por meio de um grupo de turistas que também fazia a trilha e conseguiram acionar pessoas próximas à vítima por meio de uma rede social, mandando mensagens para inúmeras pessoas após encontrarem o perfil dela.

A última vez que a jovem foi vista na região foi por volta de 17h10, também horário de Brasília, de sábado, 21, segundo informações passadas por Mariana, irmã dela. Juliana, após o acidente, não fez contato com a família diretamente, por falta de sinal.

A embaixada brasileira na Indonésia, localizada na capital do país, Jacarta, confirmou ao GLOBO que equipes de resgate reiniciaram operação de busca à brasileira.

Ao GLOBO, porém, Mariana Marins, irmã da vítima, negou que o resgate tenha sido reiniciado, porque a situação climática piorou muito no local, que seria "muito inóspito".

Domingo, 22 de junho, fim da manhã, buscas interrompidas

No fim da manhã de domingo (início da noite na Indonésia), familiares da publicitária informaram que as buscas pela brasileira haviam sido oficialmente suspensas. O motivo, segundo eles, foi devido às condições climáticas adversas do local, com muita neblina.

Segunda-feira, 23 de junho, madrugada, buscas prosseguem

Representantes diplomáticos do Brasil na Indonésia informaram à família da jovem desaparecida que o trabalho de resgate foi retomado. O embaixador que falou com a família informou que um drone térmico, que capta o calor do corpo foi utilizado nas buscas. O Ministério das Relações Exteriores divulgou a informação por meio de nota. Segundo o Governo Federal, dois funcionários da embaixada se deslocaram para o local com o objetivo de acompanhar pessoalmente o processo.