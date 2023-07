Quando começa a primavera? Veja a previsão para os próximos meses

Diante do frio registrado nas últimas semanas, com direito a um ciclone extratropical que atingiu os estados do Sul com impacto em quase todo o país, a população já se pergunta quando termina o inverno e começa a primavera.

O início da nova estação será no Hemisfério Sul em 23 de setembro, quando também se inicia o outono no Hemisfério Norte. A primavera tem por característica temperaturas mais amenas e agradáveis. Enquanto a primavera não chega, saiba qual é a previsão para os próximos meses de inverno.

Inverno 2023

Os meteorologistas apontam que o inverno está sendo menos frio do que a média. A expectativa para uma estação menos gelada está associada às influências do fenômeno El Niño, que vai deixar a atmosfera mais aquecida e diminuir a frequência e a intensidade das ondas de frio no País - com a exceção da região Sul.

Impacto de El Niño no inverno

O inverno menos rigoroso deste ano deve destoar dos três últimos, quando o Brasil sofreu as influência do fenômeno La Niña. Em maio do ano passado, tivemos o dia mais gelado em várias cidades do centro-sul do Brasil. As ondas de frio são antecipadas em anos de La Niña e agora, quando temos o fenômeno do El Niño atuando, temos ondas de frio chegando mais tarde, com menor intensidade e com menor duração.

O El Niño se caracteriza pelo aumento anormal da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, na região próxima à Linha do Equador. O La Niña é outro fenômeno climático, exatamente oposto ao El Niño: caracteriza-se pelo resfriamento anormal da temperatura desse mesmo oceano, também na região equatorial.O La Niña se instalou em 2020 e durou três anos, com um breve período de neutralidade em 2021. Terminou em fevereiro passado, como foi anunciado em março pela Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês).

Quando será o último dia do inverno?

A estação termina às 3h50 do dia 23 de setembro.

Quando começa a primavera?

A Primavera tem início oficial em 23 de setembro, quando também se inicia o outono no Hemisfério Norte.