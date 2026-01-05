Quando cai o 5º dia útil de janeiro de 2026?

O 5º dia útil de janeiro de 2026 será na quarta-feira, dia 7. A data é definida a partir da contagem dos dias considerados úteis no mês, desconsiderando sábados, domingos e feriados nacionais.

Em 2026, o ano começou em uma quinta-feira, 1º de janeiro, feriado da Confraternização Universal, que não entra no cálculo. Com isso, veja quais são os primeiros dias úteis do ano:

2 de janeiro, sexta-feira.

5, segunda-feira.

6, terça-feira,

7 de janeiro, quarta-feira, quando se completa o quinto dia útil.

A definição costuma gerar dúvidas no início do ano, principalmente entre trabalhadores que recebem salários, aposentadorias ou benefícios atrelados ao quinto dia útil, além de empresas que utilizam esse prazo como referência para pagamentos.