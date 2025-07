Onda de frio no Sul do Brasil causa congelamento de fontes e poças; veja vídeos

O Sul do Brasil enfrenta uma onda de frio intenso que tem causado fenômenos surpreendentes. Com temperaturas que chegam a marcas negativas, o frio extremo tem congelado poças d’água, fontes e roupas.

Nas últimas semanas, cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm registrado temperaturas abaixo de zero, com recordes como -7,8°C em São Joaquim (SC) e -7,3°C em Livramento (RS).

Em mais de 200 municípios gaúchos, as mínimas negativas foram confirmadas, e em várias cidades catarinenses também houve registros de frio intenso.

VÍDEO l Registro desta manhã de terça-feira(01) no município de Cerrito, RS, mostra camiseta completamente congelada devido a Geada que atingiu a região. Fazia 0°C com sensação de -4. 📹Celestino Garcia/ Reprodução CP pic.twitter.com/P2B4tWQXy1 — Correio do Povo (@correio_dopovo) July 1, 2025

Congelamento de fontes e cachoeiras

Um dos fenômenos mais impressionantes é o congelamento de fontes e poças d’água ao ar livre. Em Gramado (RS), uma fonte decorativa no centro da cidade ficou completamente congelada, um evento que, embora raro, é conhecido pelos moradores locais durante os picos do inverno.

Em Urupema (SC), uma pequena cachoeira no topo do Morro das Torres congela naturalmente nos dias mais frios, formando esculturas de gelo que atraem turistas e pesquisadores, um fenômeno único no Brasil e raro no mundo.

Fonte do Amor Eterno amanhece congelada; Gramado teve mínima de -2,2°Chttps://t.co/efxtydXBA8 — Jornal NH (@jornalnh) July 2, 2025

Formação de agulhas de gelo

Além disso, o frio intenso tem provocado a formação das chamadas “agulhas de gelo” (needle ice), pequenas colunas cristalizadas que surgem em solos porosos durante a madrugada e desaparecem com o sol.

Esse fenômeno, comum em climas temperados, foi registrado em cidades como Videira (SC) e Erechim (RS), surpreendendo moradores e especialistas.

O impacto do frio no cotidiano

Outro impacto curioso do frio foi registrado no interior do Rio Grande do Sul, onde uma camiseta deixada no varal amanheceu completamente congelada, evidenciando a força da massa de ar polar que domina a região.

Essa forte massa de ar frio de origem polar que avança sobre o Sul do Brasil é responsável por temperaturas negativas que persistem por vários dias, causando efeitos visíveis e impressionantes na natureza e no cotidiano das pessoas.

O fenômeno reforça a singularidade do clima da região sulista, que, apesar de estar no trópico, pode apresentar condições típicas de regiões temperadas e até subárticas em seu inverno.