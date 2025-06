Quais são os estados com mais católicos no Brasil? Veja lista do Censo 2022

O Piauí é, com folga, o estado mais católico do país, com 77,4% de adeptos da religião. Os outros cinco na sequência também são do Nordeste. Na outra ponta, o Rio de Janeiro se junta a estados do Norte entre aqueles em que há menor percentual de católicos. O IBGE divulgou nesta sexta-feira, 6, os dados de religião do Censo de 2022.

De acordo com os dados mais recentes, 63,9% na região Nordeste se declaram católicos. O Sul é o segundo lugar, com 62,4%, seguido pelo Centro-Oeste, com 52,6%, Sudeste, 52,2% e Norte, 50,5%.

Religião no Brasil

O crescimento do número de evangélicos perdeu ritmo no Brasil nos últimos 12 anos. Com isso, o país segue tendo maioria de católicos, mas esse grupo teve queda de quase dez pontos percentuais neste mesmo período. Os dados mostram ainda que cresceram nesses 12 anos adeptos da umbanda e do candomblé; pessoas sem religião; e outros segmentos religiosos (judaísmo, islamismo, budismo, etc).