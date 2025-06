Quais são os estados com mais pessoas sem religião? Veja lista do Censo 2022

Rio de Janeiro e Roraima são os estados do país em que mais pessoas se declaram sem religião, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira, 6, pelo IBGE do Censo de 2022, com mais de 16% em cada. Na outra ponta, o Piauí — estado com maior percentual de católicos do Brasil — é aquele em que menos gente tem alguma crença.

Abaixo, é possível consultar essas informações escolhendo o grupo religioso e o estado.

A categoria de pessoas sem religião no Brasil chegou a 9,3% da população, um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao último Censo, de 2010, atrás apenas de católicos e evangélicos. Esse grupo é caracterizado por ateus, agnósticos e pessoas que não professam qualquer crença.

Composta majoritariamente por homens (56,2%), essa parcela da população é predominante na faixa etária de 20 a 24 anos, que representa 14,3% dos não religiosos. No Chuí (RS), 37,8% da população se definiu sem religião. A cidade é a única do país onde esse grupo prevalece entre todos os outros. Ela faz fronteira com o Uruguai, país com o maior percentual de pessoas sem filiação religiosa na América Latina.

Religião no Brasil